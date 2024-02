Ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαιώνει την ασφαλή απελευθέρωση 24 ομήρων λέγοντας ότι «διευκολύναμε αυτή την απελευθέρωση μεταφέροντάς τους από τη Γάζα στα σύνορα της Ράφα, σηματοδοτώντας τον πραγματικό αντίκτυπο του ρόλου μας ως ουδέτερου διαμεσολαβητή μεταξύ των μερών».

«Είναι μια τεράστια ανακούφιση που μετά από εβδομάδες αγωνίας, μπορούν επιτέλους να επανενωθούν με τις οικογένειές τους».

We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages.

We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties.