Αντίστροφα μετρούν πλέον οι ώρες για την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 39 Παλαιστινίων κρατουμένων/

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο Επίτροπο για τους κρατούμενους, 24 γυναίκες και 15 έφηβοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν σήμερα από τις ισραηλινές φυλακές θα παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη στρατιωτική φυλακή Ofer του Ισραήλ περίπου στις 4 μ.μ.

«Αφού ο Ερυθρός Σταυρός παραλάβει τους [Παλαιστίνιους] κρατούμενους, αυτοί από την Ιερουσαλήμ θα πάνε στην Ιερουσαλήμ και αυτοί από τη Δυτική Όχθη θα συγκεντρωθούν στο δημοτικό συμβούλιο της Μπετούνια όπου θα τους περιμένουν οι οικογένειές τους», δήλωσε ο Φάρες στο Reuters.

Συνολικά 150 γυναίκες και παιδιά αναμένεται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία προβλέπει επίσης την απελευθέρωση 50 αιχμαλώτων της Χαμάς καθώς και άλλων ένοπλων δυνάμεων που κρατούνται στη Γάζα.

Με το πρώτο φως της ημέρας και καθώς οι ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κόπασαν, χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν το ταξίδι για τα σπίτια που έχουν εγκαταλείψει εδώ και δεκάδες ημέρες.

Ο 16χρονος Όμαρ Τζιμπρίν είχε καταφύγει, μαζί με άλλα οκτώ μέλη της οικογένειάς του, στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Περίπου ένα τέταρτο προτού τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία, είχε ήδη βγει από το νοσοκομείο κι είχε πάρει το δρόμο προς τα ανατολικά, προς το χωριό του, μερικά χιλιόμετρα από τη Χαν Γιούνις: «Γυρίζω σπίτι», είπε.

Palestinian families start returning to their homes in the northern areas of #Gaza after the four-day “pause” comes into effect | via @palinfoen pic.twitter.com/ek06osXOYa

Την ώρα που μαζικά Παλαιστίνιοι κινούνται προς τις εστίες τους, φυλλάδια στα αραβικά που έριξε από αέρα ο ισραηλινός στρατός υπενθυμίζουν πως «ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο», υπογραμμίζεται στα φυλλάδια αυτά, με τρία θαυμαστικά. Ο στρατός του στρατού έχει χαρακτηρίσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου ζώνη επιχειρήσεων κι έχει διατάξει επανειλημμένα όλους τους αμάχους να φύγουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, εβραϊκά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν πως οι οι δυνάμεις των IDF έχουν χρησιμοποιήσει μέσα καταστολής ταραχών για να εμποδίσουν τον κόσμο να μετακινηθεί προς τα βόρεια.

"You can see tens of decomposed martyrs' bodies on the streets." Tens of houses have been destroyed in the massive destruction in Beit Lahia revealed with the entry of the temporary ceasefire into effect this morning, #Gaza. Photo by Yousef Fares. pic.twitter.com/cYrMVEt7Zt