Στα πλάνα φαίνεται η φωτιά σε ένα εργοτάξιο, όπου βρίσκεται ένας εργαζόμενος παγιδευμένος στην οροφή που περιβάλλεται από φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό στο κέντρο της πόλης.

Fire in Reading. Rescue of trapped person. pic.twitter.com/DAivXldypy

Διακρίνεται ένα λευκό κλουβί να κατεβαίνει προς τον εργάτη, ο οποίος μπαίνει μέσα σε αυτό και κλείνει γρήγορα μια καταπακτή πριν ανυψωθεί.

Στο έδαφος, πλήθος κόσμου φαίνεται να κοιτάζει με τρόμο καθώς οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά.

Δύο άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για θεραπεία λόγω εισπνοής καπνού μετά την τεράστια πυρκαγιά στο εργοτάξιο ανάπτυξης Station Hill στην πόλη του Berkshire το πρωί της Πέμπτης.

Η Redwood Consulting δήλωσε ότι ο χώρος έχει εκκενωθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky News.

Watch the dramatic moment construction worker is rescued from high-rise fire in Reading.



Read more: https://t.co/AzHReJvUpv pic.twitter.com/JbprxkxSUB