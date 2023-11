«Αξιωματικοί της USCP μόλις συνέλαβαν έναν άνδρα με όπλο στο πάρκο απέναντι από τον σταθμό Union Station. Προς το παρόν δεν θεωρούμε ότι υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Συγκεντρώνουμε περισσότερες πληροφορίες και θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες όταν επιβεβαιωθούν».

Σύμφωνα με το ABC, το πάρκο ερευνήθηκε και ασφαλίστηκε, ενώ ερευνήθηκαν και τα προσωπικά αντικείμενα του υπόπτου.

BREAKING: Capitol police apprehended a man with a gun near the Senate office buildingspic.twitter.com/bZfoM1Q5pb