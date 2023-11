Από τα έντονα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.

{https://www.youtube.com/watch?v=YoAktbwmBCg}

Οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο της Χαμάς δεν μπορούν να επαληθευτούν. Επίσης δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές και το διαδίκτυο «άρχισαν σταδιακά να λειτουργούν» σε όλη τη Γάζα, μετά το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες που σημειώθηκε στη Λωρίδα για τρίτη φορά την Κυριακή.

⚠ Update: Metrics show that internet connectivity is being restored in the #Gaza Strip after Sunday's near-total telecoms blackout, the second-longest observed since the onset of the present conflict with Israel; overall service remains significantly below pre-war levels ? pic.twitter.com/oHkzNkSxUX