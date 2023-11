Πριν από την ομιλία του Χασάν Νασράλα, ο εκπρόσωπος των IDF λέει ότι ο στρατός βρίσκεται σε «υψηλό συναγερμό» στο βορρά.

{https://youtu.be/l6YADvJx2MM}

Ενόψει της ομιλίας του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, αργότερα σήμερα, ο εκπρόσωπος των IDF αντιπτέραρχος Ντάνιελ Χαγκάρι στέλνει ένα μήνυμα στη λιβανέζικη, υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική ομάδα.

«Θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μέτωπο, αν χρειαστεί. Στο βορρά, είμαστε προετοιμασμένοι και θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε οποιαδήποτε επίθεση, σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράν ενθαρρύνει τους πληρεξούσιους εναντίον του Ισραήλ, θα ανταποδώσουμε σε κάθε μέτωπο έναντι οποιασδήποτε απειλής. Υπάρχει υψηλός συναγερμός, επίσης στο βορρά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έστειλε επιστολή στους στρατιώτες και τους διοικητές, γράφοντας ότι «ο σημερινός αγώνας εναντίον των δολοφόνων της Χαμάς είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της εθνικής αντίστασης για γενιές. Αυτός είναι ο πόλεμος μεταξύ των υιών του φωτός και των υιών του σκότους».

Και πρόσθεσε:

«Δεν θα υποχωρήσουμε από την αποστολή μας μέχρι το φως να νικήσει το σκοτάδι, το καλό να νικήσει το ακραίο κακό που απειλεί εμάς και ολόκληρο τον κόσμο. Όταν σας στέλνω σε μια αποστολή, αγαπητοί μας ήρωες, είμαι σίγουρος για την πλήρη νίκη μας επί των εχθρών μας. Σας εμπιστεύομαι, είμαι περήφανος για εσάς και σας αγαπώ».

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι τα στρατεύματα της επίλεκτης μονάδας μηχανικού μάχης Yahalom εργάζονται για την κατεδάφιση των σηράγγων της Χαμάς που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα στρατεύματα Yahalom, μέλη του 7107ου Τάγματος Μηχανικού Μάχης του Σώματος Μηχανικού, μαζί με δυνάμεις πεζικού των ταξιαρχιών Nahal και Negev, καθώς και άρματα μάχης, έχουν αποκαλύψει αρκετές εισόδους τούνελ στη βόρεια Γάζα, λέει ο IDF.

«Τα στρατεύματα αποκάλυψαν φρεάτια, τοποθέτησαν εκρηκτικά... και εξουδετέρωσαν τις σήραγγες», αναφέρει το IDF.

Δημοσιεύει βίντεο που δείχνουν τα στρατεύματα να ανακαλύπτουν μια σήραγγα και να ανατινάζουν μια άλλη.

IDF forces of the elite Yahalom combat engineering unit have been working to demolish Hamas tunnels discovered during ground operations in the Gaza Strip. The military publishes videos showing tunnels being found and destroyed. pic.twitter.com/I7i41NW2rZ