Η Χαμάς έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τρεις γυναίκες που φέρονται να είναι μεταξύ των άνω των 200 ανθρώπων που απήχθησαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της επιδρομικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο διάρκειας 76 δευτερολέπτων, μια από τις γυναίκες φαίνεται να επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση στα εβραϊκά, λέγοντας ότι απέτυχε στο να προστατεύσει τους ανθρώπους της κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Είμαστε υπό κράτηση εδώ και 23 ημέρες και θα έπρεπε να είχε υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Θα έπρεπε να μας είχατε απελευθερώσει όλους. Είμαστε αθώοι πολίτες που πληρώνουμε το τίμημα για την πολιτική και στρατιωτική σας στάση. Στις 7 Οκτωβρίου, δεν υπήρχε στρατός και κανείς δεν ήρθε σ' εμάς. Υποσχεθήκατε να μας απελευθερώσετε, αλλά αντί γι' αυτό είμαστε ακόμα σε αιχμαλωσία. Η στάση σας σημαίνει ότι θέλετε να μας σκοτώσετε».

