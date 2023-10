Σύμφωνα με την Jerusalem Post αλλά και σχετική ανάρτηση της αδερφής της, η Σάνι Λουκ βρέθηκε νεκρή, με τη σορό της να βρίσκεται στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο μεγάλο μουσικό φεστιβάλ, με εκατοντάδες νεκρούς αλλά και ομήρους, η τύχη της Σάνι Λουκ αγνοείτο. Η μητέρα της είχε λάβει την πληροφορία ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Χαμάς στη Γάζα, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Η νεαρή Γερμανίδα είχε γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο από το φρικιαστικό βίντεο που δημοσιοποίησαν οι μαχητές της Χαμάς λίγες ώρες μετά την επίθεση στο φεστιβάλ, όπου την περιέφεραν σε καρότσα ημίγυμνη με σοβαρά σημάδια κακοποίησης στο κορμί της.

Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday. The panic caused by this is evident on the fades of the civilians being targeted by heavily armed militants. Pray for Israel. pic.twitter.com/l6zviWr2hy

Η μητέρα της 22χρονης, Ρικάρντα Λουκ, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα «Bild» είχε δηλώσει τα εξής: «Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Σάνι είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο». Στο μεταξύ η Ρικάρντα Λουκ τρεμάμενη, απηύθυνε έκκληση στη γερμανική κυβέρνηση να βοηθήσει την κόρη της: «Πρέπει να δράσετε γρήγορα και να βγάλετε την Σάνι από τη Λωρίδα της Γάζας!».

English version:

According to #ShaniLouk's mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.



Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3