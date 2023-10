Σοκ έχει προκαλέσει η πιο πολύνεκρη επίθεση στις ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2019, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

«Έχουμε 22 επιβεβαιωμένους νεκρούς και πολλούς, πάρα πολλούς τραυματίες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μακάρθι, δημοτικός σύμβουλος στην πόλη περίπου 35.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων βόρεια από το Πόρτλαντ. Τον ίδιο απολογισμό είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

The shooter in Lewistown Maine is still at large.



Shooter is identified as Robert Card and he is driving a 2013 white Subaru Outback. pic.twitter.com/cTMU409bIB