Οι IDF εντείνουν τις προετοιμασίες για χερσαία επίθεση στη Γάζα: εκτεταμένες επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινά στρατεύματα εισβάλλουν στο σπίτι ανώτερου ηγέτη της Χαμάς στη Δυτική Όχθη και συλλαμβάνουν μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ο Σαλέχ αλ-Αρούρι είναι ο αναπληρωτής του γενικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε και ένας από τους ιδρυτές της στρατιωτικής πτέρυγας της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Με έδρα τον Λίβανο, ο αλ-Αρούρι αποτελεί βασικό στόχο για το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, όταν τρομοκράτες της Χαμάς από τη Γάζα εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ και σκότωσαν τουλάχιστον 1.400 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και κατέλαβαν περισσότερους από 200 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Τα στρατεύματα εισήλθαν στο σπίτι του Αρούρι στο χωριό Αρούρα, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλα, τα ξημερώματα του Σαββάτου, συλλαμβάνοντας περισσότερα από 20 άτομα, μεταξύ των οποίων έναν από τους αδελφούς του και εννέα από τους ανιψιούς του, δήλωσαν στο AFP ο δήμαρχος Αλί αλ-Κασίμπ και μάρτυρες.

Δεκάδες ακόμη προσήχθησαν για ανάκριση.

Έξω από το σπίτι, τα στρατεύματα ανάρτησαν ένα πανό του βουλευτή της Χαμάς με φόντο μια ισραηλινή σημαία που έγραφε:

«Αυτό ήταν το σπίτι του Σάλεχ αλ-Αρούρι και έχει γίνει το αρχηγείο του Αμπού αλ-Νίμερ - ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών», λένε μάρτυρες, ενώ εικόνες του κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο.

Το Ισραήλ δεν ξέρει τι να κάνει με τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ που αποδυναμώνουν τις θέσεις των IDF κατά μήκος των συνόρων της χώρας - λέει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ , καθώς μαχητές πραγματοποιούν 7 επιθέσεις σε ισραηλινές θέσεις και άρματα μάχης μόνο σήμερα.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και χερσαίες δυνάμεις στόχευσαν σήμερα ενόπλους που εκτόξευαν ρουκέτες και αντιαρματικούς πυραύλους κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

«Οι στόχοι αναγνωρίστηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών», ανακοίνωσε ο στρατός. Οι στρατιώτες απάντησαν σε έναν τρίτο κύκλο πυραυλικής επίθεσης, πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Η ελβετική δικαιοσύνη διερευνά πιθανή χρηματοδότηση της Χαμάς από την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει κατατάξει την ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση, λέει γενικός εισαγγελέας.

Η έρευνα ξεκίνησε αρκετές εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, λέει ο Στέφαν Μπλέτλερ, στον ελβετικό δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό SRF, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα δηλώνει αργότερα στο AFP ότι η έρευνα ξεκίνησε με την υποψία χρηματοδότησης της Χαμάς από την Ελβετία.

Η έρευνα αναμένεται να είναι επίπονη διότι, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελβετία δεν έχει επιβάλει απαγορεύσεις στη Χαμάς.

Αλλά μετά την επίθεση, οι αυξανόμενες εκκλήσεις προς την ελβετική κυβέρνηση να αναλάβει δράση την ώθησαν να αντιδράσει.

Τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση, η κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι «της γνώμης ότι η Χαμάς πρέπει να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δηλώνουν ότι συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την αναμενόμενη χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με σχέδια για την επέκταση των μαχών να εγκρίνονται τις τελευταίες ημέρες.

Τα στρατεύματα διεξάγουν εκπαίδευση σύμφωνα με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια, αναφέρει ο IDF.

Οι IDF έχουν αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα τις τελευταίες ημέρες, ενόψει μιας μεγάλης χερσαίας εισβολής, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους θα ξεκινήσει σύντομα.

