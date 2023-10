Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές πλήττουν την Πέμπτη στόχους στη Γάζα σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με παλαιστινιακά και αραβικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο πολιορκημένος θύλακας θρηνεί το φονικό χτύπημα στο αραβικό νοσοκομείο al-Ahli με τους 471 νεκρούς.

Συνολικά 203 όμηροι έχουν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου, όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ. Τουλάχιστον 306 μέλη του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτωθεί, δήλωσε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας.

