Την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταδικάζει σύσσωμη το χτύπημα σε αμάχους στο νοσοκομείο Αλ Άχλι Άραμπ, Χαμάς και IDF εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για τους περισσότερους από 300 νεκρούς (471 σύμφωνα με το υπουργείο της παλαιστινιακής Αρχής), με το Ισραήλ μάλιστα να δημοσίευει και νέο βίντεο που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύει πως η ρουκέτα εκτοξεύτηκε μέσα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο συγκεκριμένα, το Κανάλι 12 του Ισραήλ παρουσίασε αποκλειστικό βίντεο - που περιλαμβάνει και ένα στατικό πλάνο που σύμφωνα με το κανάλι απεικονίζει το σημείο εκτόξευσης του πυραύλου και την έκρηξη στο νοσοκομείο.

«Αυτή είναι η απόδειξη πως είναι αληθινοί οι ισχυρισμοί του Ισραήλ ότι ήταν πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας που εκτοξεύθηκαν στην κατεύθυνση του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα και όχι από το Ισραήλ» αναφέρεται στο βίντεο και προστίθεται ότι επιβεβαιώνεται από το ότι η «κάμερα του Καναλιού 12 είναι τοποθετημένη στην πόλη Νετιβότ και βλέπει στη Δυτική Όχθη».

Σε άλλη ανάρτηση αναφέρεται ότι «για όσους από εσάς εξακολουθείτε να αναρωτιέστε τι συνέβη στο νοσοκομείο al-Ahli στη Γάζα χθες το βράδυ, έχουμε αποδείξεις».

EXCLUSIVE: Channel 12 News camera records the Islamic Jihad shooting at the hospital in Gazahttps://t.co/i8DnQzUrBj@LeviYonit pic.twitter.com/tX1Knh65Oe