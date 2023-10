Τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νάφταλι Μπένετ, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει συνάντηση με τον ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για το τι συνέβη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ahli στη Γάζα.

Εκεί, εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν έως και 500 άνθρωποι – ασθενείς και άνθρωποι που βρήκαν καταφύγιο στους χώρους, πιστεύοντας ότι το νοσοκομείο ήταν ασφαλές. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς έριξε την ευθύνη στο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ένα ασυγχώρητο έγκλημα και κήρυξε τριήμερο πένθος. Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι το μακελειό προκλήθηκε από την ισλαμική τζιχάντ.

Ο Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στην Ιορδανία θα πραγματοποιηθεί σήμερα η τετραμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ ΗΠΑ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' θα φιλοξενήσει αύριο τετραμερή σύνοδο κορυφής στο Αμάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς για να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Γάζα, τον περιφερειακό αντίκτυπό τους και τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στην περιοχή.

