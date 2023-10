«Μπορείτε να δείτε όλα τα πτώματα πίσω μου, όλα τα θύματα. Προσπάθησαν να βρουν ένα ασφαλές μέρος στο μοναδικό χριστιανικό νοσοκομείο της Γάζας. Προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο και δέχτηκαν επίθεση από βάρβαρους βομβαρδισμούς», είπε.

«Όλα αυτά τα θύματα ήρθαν στο νοσοκομείο- ήρθαν ως μέρη σώματος, ακρωτηριασμένα χωρίς κανένα σημάδι ζωής. Έχουμε δεχτεί πολλά θύματα σήμερα σε αυτή τη σφαγή. Πρόκειται πραγματικά για μια γενοκτονία».

