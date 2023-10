«Δεν υπάρχει εκεχειρία και είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για εκεχειρία και για το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) Μάρτιν Γκρίφιθς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μεταβεί στη Μέση Ανατολή για να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας. Ο Γκρίφιθς δήλωσε ότι το γραφείο του βρίσκεται «σε ενδελεχείς συζητήσεις» με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους.

«Θα μεταβώ ο ίδιος αύριο στην περιοχή για να προσπαθήσω να συνδράμω στις διαπραγματεύσεις, να προσπαθήσω να είμαι μάρτυρας (των διαπραγματεύσεων) και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την εξαιρετική γενναιότητα των πολλών χιλιάδων ανθρωπιστικών εργαζομένων που συνεχίζουν το έργο τους και που παραμένουν εκεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Εκπρόσωπος του Ocha επεσήμανε ότι ο Γκρίφιθς σκοπεύει να βρίσκεται στο Κάιρο αύριο Τρίτη και αργότερα να μεταβεί σε άλλα σημεία στην περιοχή, ένα ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επεσήμαναν σήμερα ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την δέκατη ημέρα του πολέμου που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

«Τα σημεία διέλευσης είναι κλειστά και δεν έχει υπάρξει απόφαση» σχετικά με την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ιζάτ αλ Ρισκ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς, επίσης δήλωσε ότι οι πληροφορίες αυτές «είναι αναληθείς».

Εξάλλου ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι κατήγγειλε ότι η στάση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, το μόνο συνοριακό πέρασμα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αίγυπτος προσπαθεί να διατηρήσει το πέρασμα αυτό ανοικτό από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «επικίνδυνη».

Στην αιγυπτιακή πλευρα του περάσματος της Ράφα έχει συγκεντρωθεί ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα, όμως δεν έχει καταφέρει ακόμη να εισέλθει σε αυτόν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα ανθρωπιστικά κομβόι δεν αναχώρησαν σήμερα από την αιγυπτιακή πόλη αλ Αρίς, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Ράφα.

«Ελπίζω να ακούσω καλά νέα σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά την είσοδο βοήθειας στη Γάζα μέσω της Ράφα (…) ώστε να λάβει βοήθεια το ένα εκατομμύριο άνρθωποι που έχουν εκτοπιστεί προς τα νότια και όσοι ζούσαν ήδη εκεί», δήλωσε ο Μάρτιν Γκρίφιθς επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Εκτάκτων Καταστάσεων του ΟΗΕ (Ocha).

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους της βόρειας Γάζας—περίπου 1,1 εκατ. άνθρωποι—να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα επισημαίνοντας ότι στοχοθετούν την πόλη της Γάζας προκειμένου να καταστρέψουν το επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς.

Περισσότερο από ένα εκατ. άνθρωποι εκτοπίστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε σήμερα ότι θα «αποφύγει» να πλήξει για κάποιες ώρες – από τις 08:00 ως τις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)-- τους διαδρόμους απομάκρυνσης προς νότο

«Για την ασφάλειά σας εκμεταλλευθείτε αυτό το διάστημα για να μετακινηθείτε από τα βόρεια και την πόλη της Γάζας προς τον νότο», τόνισε ο Αβιχάι Αντραέ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X.

Εξάλλου το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 2.750 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου και 9.700 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 199 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνται όμηροι από την ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε χθες έκανε λόγο για 155 ομήρους.

«Ενημερώσαμε τις οικογένειες των 199 ομήρων», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι προσπάθειες για τους ομήρους αποτελούν εθνική προτεραιότητα (...) ο στρατός και το Ισραήλ εργάζονται μέρα νύχτα» για την απελευθέρωσή τους, ενώ οι οικογένειες παραμένουν χωρίς νέα τους.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς κατά του ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Περισσότεροι από 2.750 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στην Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα ετοιμάζονται για τη χερσαία επίθεση των Ισραηλινών, ύστερα από ημέρες σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων και αποκλεισμού, ως απάντηση στην επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας Ασράφ αλ-Κίντρα διερωτάται πώς θα τα βγάλουν πέρα τα νοσοκομεία.

Οι γιατροί πασχίζουν να βοηθήσουν ένα ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ασθενών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που τραυματίστηκαν στις αεροπορικές επιθέσεις, σε υπερπλήρη νοσοκομεία που βρίσκονται αντιμέτωπα με ελλείψεις φαρμάκων και καυσίμων λόγω του αποκλεισμού. Μόνο οι πιο σοβαρές περιπτώσεις καταλήγουν στα χειρουργεία διότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, δήλωσαν γιατροί.

Τα αποθέματα καυσίμων σε όλα τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπεται πως θα διαρκέσουν για μόλις 24 ώρες ακόμη, προειδοποίησε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κίντρα έκανε έκκληση στον κόσμο να μεταβεί στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο από τις 13 ιατρικές υποδομές του θύλακα, για αιμοδοσία.

«Εάν το νοσοκομείο σταματήσει να λειτουργεί, ολόκληρος ο κόσμος θα είναι υπεύθυνος για τις ζωές εκατοντάδων και χιλιάδων ασθενών που βασίζονται στα αποθέματά μας, ιδιαίτερα από το Σίφα», δήλωσε ο Κίντρα.

Το νοσοκομείο Σίφα εξυπηρετεί ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας αλλά πιο άμεσα τους περίπου 800.000 ανθρώπους που ζουν στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τα πιο σφοδρά αεροπορικά πλήγματα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ και αναμένεται να προχωρήσει σε χερσαία επίθεση στη Γάζα, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου με 2,3 εκατ. ανθρώπους.

Έχει δεσμευθεί να εξαφανίσει τη Χαμάς ως απάντηση στην επίθεση μαχητών της σε ισραηλινές πόλεις πριν από εννέα ημέρες, στην οποία οι μαχητές πυροβόλησαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά και πήραν ομήρους στην χειρότερη επίθεση σε βάρος αμάχων στην ιστορία της χώρας.

