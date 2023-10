Σύμφωνα με τη Haaretz, η Χαμάς δημοσίευσε προπαγανδιστικό υλικό που δείχνει μέλη της να κρατούν μικρά παιδιά και μωρά σε ένα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μια προφανή προσπάθεια να υποβαθμίσει τη δολοφονική της επίθεση.

Το βίντεο δείχνει μέλη της Χαμάς να βγάζουν πολλά μικρά παιδιά και βρέφη από σπίτια στο κιμπούτς Χολίτ.

Σε ένα σημείο τους δείχνει να δίνουν σε ένα παιδί ένα ποτήρι νερό, ενώ αλλού κουνάνε ένα μωρό σε καροτσάκι. Οι γονείς των παιδιών, ωστόσο, δεν φαίνονται πουθενά.

