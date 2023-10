Ένας Ισραηλινός διπλωμάτης στην Κίνα μαχαιρώθηκε σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ο διπλωμάτης, ο οποίος εργαζόταν στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Πεκίνο, δέχθηκε επίθεση σε περιοχή που δεν βρίσκεται κοντά στην πρεσβεία.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, εμφανίζεται ο δράστης με το μαχαίρι να στέκεται πάνω από τον Ισραηλινό διπλωμάτη, χτυπώντας τον επανειλημμένα, με τους περαστικούς να κοιτάνε μάλιστα αδιάφοροι.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε την επίθεση, δηλώνοντας ότι ο διπλωμάτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη και η κατάστασή του είναι σταθερή.

