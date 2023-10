Φόβος και σύγχυση επικρατεί στη Γάζα, έπειτα από την εντολή του ισραηλινού στρατού στους πάνω από 1 εκατομμύριο παγιδευμένους Παλαιστίνιους που ζουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα να μετακινηθούν προς το Νότο εντός 24 ωρών.

Η προειδοποίηση ήρθε την Παρασκευή - 7η ημέρα εχθροπραξιών - κι ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων στην περιοχή της πόλης της Γάζας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και χερσαίας εισβολής.

Η Χαμάς αποκάλεσε το τελεσίγραφο «προπαγάνδα» των Ισραηλινών και παρακίνησε τους Παλαιστινίους να αγνοήσουν την εντολή: «Μείνετε στα σπίτια σας και μην υποκύψετε στον αηδιαστικό ψυχολογικό πόλεμο που διεξάγει η κατοχή».

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε «αδύνατη» τη μαζική μετεγκατάσταση, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες. O ΠΟΥ προειδοποίησε πως η μετακίνηση ευάλωτων προσώπων, οπως είναι οι ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη, ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη.

Μαρτυρίες από τη Γάζα κάνουν λόγο για ανθρώπους σε πανικό, που δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν με ασφάλεια να μετακινηθούν νότια, αλλά και αν θα μπορέσουν να βρουν καταφύγιο σε κάποια άλλη πόλη.

Το Ισραήλ καλεί 1,1 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα αλλά αυτό ΔΕΝ δικαιολογεί τις αδιάκριτες επιθέσεις σε όποιον παραμένει. Πολλοί πολίτες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το Ισραήλ ΑΚΟΜΑ έχει καθήκον να μην τους στοχοποιεί ή να μην τους πυροβολεί αδιακρίτως - σημειώνει ο Kenneth Roth, πρώην εκτελεστικός διευθυντής της HRW

Israel ordering 1.1 million people to flee northern Gaza does NOT then justify indiscriminate attacks on anyone who remains. Many civilians cannot or will not flee their homes. Israel STILL has a duty not to target or indiscriminately fire upon them. https://t.co/4ktceUj6Hj — Kenneth Roth (@KenRoth) October 13, 2023

«Δεν έχουμε πού να πάμε»

Μιλώντας στο Al Jazeera, η Maram Humaid από τη Γάζα μεταφέρει πως από νωρίς το πρωί άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και προσπαθούν με αυτοκίνητα και λεωφορεία να κινηθούν νότια.

«Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εμένα, τον σύζυγο, τους γείτονές μας. Το μήνμα ήταν "καλούμε τους πολίτες τςης Λωρίδας της Γάζας να εκκενώσουν τα σπίτια τους και κινηθούν νοτιότερα".

Το πέρνουμε στα σοβαρά και ετοιμάζουμε τα πράγματά μας. Δεν σκέφτομαι καν πού θα πάμε. Δεν έχουμε πού να πάμε. Νότια της Λωρίδας της Γάζας είναι μακριά από την πόλη της Γάζας. Μιλάμε για δύο πόλεις μακριά. Δεν είναι έυκολο για ένα εκατομμύριο ανθρώπους να μετακινηθούν τόσο μακριά.

Βλέπω τους γείτονές μου, τους ανθρώπους γύρω μου να μαζεύουν τα πράγματά τους. Τους μίλησα και μου είπαν ότι δεν περιμένουν να γυρίσουν σύντομα πίσω. Πιστεύουν πως θα μείνουν μακριά από τα σπίτια τους για τουλάχιστον δύο μήνες.

Και ακόμη, ο βομβαρδισμός συνεχίζεται. Είναι σαν να μεταναστεύουμε, όχι απλά να μετακινούμαστε από το ένα μέρος στο άλλο. Παίρνουμε όλα μας τα πράγματα μαζί».

Gaza | «We will not leave!»



Hundreds of Palestinians take to the street in Shati RC with one slogan that they will not leave Gaza for the Israeli military pic.twitter.com/aW7rktyWaG — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 13, 2023

«Να μην αφήσουμε να συμβεί μια νέα Νάκμπα»

«Θα μείνουμε», έγραψε ο Παλαιστίνιος ακαδημαϊκός και ακτιβιστής Refaat Alareer. «Κάποιες οικογένειες έφυγαν σε άλλες περιοχές που επίσης βομβαρδίζονται από το Ισραήλ. Αν πρόκειται να μας βομβαρδίσουν ούτως ή άλλως, πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να μείνουμε όπου είμαστε, για να αποτρέψουμε μια νέα Νάκμπα».

#GazaGenocide: Will this be our last sunrise?!

We are staying. Some families left to other areas also bombed by Israel. If we are bombed anyway, many believe we must stay wherever we are but also to prevent another Nakba/displacement of native Palestinians. pic.twitter.com/ZoDR5Xs0L4 — Refaat?? (@itranslate123) October 13, 2023

Στα αραβικά Νάκμπα σημαίνει καταστροφή. Ο όρος περιγράφει τον μαζικό διωγμό των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους ως αποτέλεσμα του αραβοϊσραηλνού πολέμου του 1948 που ακολούθησε την ανακήρυξη του κράτους του Ισραήλ. Τότε περίπου 700.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν.

Η 15η Μαΐου 1948 σήμανε την έναρξη του αραβοϊσραηλινού πολέμου και αποτελεί έως σήμερα την επίσημη ημέρα μνήμης της απώλειας της παλαιστινιακής πατρίδας.

Μέχρι το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, η Παλαιστίνη βρισκόταν υπό τουρκική κυριαρχία ως τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια περιήλθε υπό βρετανικό έλεγχο και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί Εβραίοι από όλο τον κόσμο μετοίκισαν εκεί, θεωρώντας τα εδάφη ως πατρίδα των προγόνων τους.

Στον απόηχο του Ολοκαυτώματος, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα σχέδιο για την τμηματική διαίρεση της Παλαιστίνης. Ο Αραβικός Σύνδεσμος το απέρριψε, η Εβραϊκή Υπηρεσία για την Παλαιστίνη το αποδέχθηκε και στις 14 Μαΐου 1948 ανακηρύχθηκε το κράτος του Ισραήλ.

Ως αντίδραση, ένας συνασπισμός πέντε αραβικών κρατών κήρυξε πόλεμο στο νέο κράτος, όμως τελικά ηττήθηκε από το Ισραήλ το 1949. Πριν από τον πόλεμο, 200.000 έως 300.000 Παλαιστίνιοι είχαν ήδη φύγει ή εκδιωχθεί. Κατά τη διάρκεια των μαχών, εκτοπίστηκαν ακόμη 300.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι, ενώ περισσότερα από 400 αραβικά χωριά καταστράφηκαν.

Μέχρι το τέλος του πολέμου, το Ισραήλ κατείχε περίπου το 40% της έκτασης που αρχικά προοριζόταν για τους Παλαιστίνιους βάσει του αρχικού σχεδίου του ΟΗΕ.