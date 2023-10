Το BFM TV μετέδωσε ότι ο δράστης συνελήφθη, πληροφορία που επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης ότι ο δράστης φώναξε "Αλάχου Άκμπαρ" (Ο Θεός είναι Ύψιστος).

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι η επιχείρηση της αστυνομίας στο σχολείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

?? Knife attack at Gambetta high school, France.



The perpetrator was arrested by the police. For now a teacher was killed and several injured.pic.twitter.com/5bRLUbWY0B