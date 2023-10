Οι ισραηλινές αρχές πιστεύουν ότι οι μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σκότωσαν πολλούς κατοίκους του κιμπούτς, σχεδίαζαν να υψώσουν τη σημαία, αλλά εξουδετερώθηκαν από τις ισραηλινές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία όπου φαίνονται πτώματα μαχητών της Χαμάς, καλυμμένα με σημαίες του ISIS.

Επίσης, ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Daniel Hagari, αποκάλυψε την Πέμπτη ότι χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην αιφνιδιαστική επίθεση του Σαββάτου και ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς κρέμασαν μια σημαία του ISIS σε τουλάχιστον ένα σημείο. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες βρήκαν τη σημαία του ISIS ανάμεσα στον εξοπλισμό μέλους της Χαμάς, μετά τη διάσωση του Kibbutz Sufa.

