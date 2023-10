Για «φρικιαστικές εικόνες» έκανε λόγο ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN για τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Η συγκίνηση του Τζον Κίρμπι ήταν πολύ έντονη και χρειάστηκε να πάρει κάποια δευτερόλεπτα χρόνου μέχρι να καταφέρει να συνέλθει και να συνεχίσει λέγοντας «είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις εικόνες».

«Είναι άνθρωποι, μιλάμε για συγγενείς, ξαδέρφια, αδέρφια, αγαπημένους κάποιων. Μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες», ανέφερε στη συνέχεια.

White House spokesperson John Kirby breaks down in tears and struggles to speak while discussing the horror of the surprise Hamas attack on Israel: pic.twitter.com/WU96ZZkoDG