«Είμαστε, στην πραγματικότητα, αντιμέτωποι με το καθήκον της οικοδόμησης ενός νέου κόσμου», δήλωσε ο Πούτιν κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Λέσχη Συζητήσεων Βαλντάι, που διεξάγεται στο Σότσι.

Ισχυρίστηκε ότι η Δύση είχε απορρίψει τις προσπάθειες «καλής θέλησης» της Μόσχας για την οικοδόμηση μιας «νέας και δικαιότερης παγκόσμιας τάξης» μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης - συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της Ρωσίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ - γεγονός που, όπως είπε, αύξησε τον κίνδυνο παγκόσμιου πολέμου.

«Η ετοιμότητά μας για εποικοδομητική αλληλεπίδραση παρεξηγήθηκε από ορισμένους ως υποταγή, ως συμφωνία ότι η νέα τάξη πραγμάτων θα οικοδομηθεί από εκείνους που αυτοανακηρύχθηκαν νικητές του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε ο Πούτιν.

«Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι αυτή η προσέγγιση όχι μόνο οδηγεί σε αδιέξοδο, αλλά είναι γεμάτη με την αυξανόμενη απειλή στρατιωτικής σύγκρουσης», πρόσθεσε.

«Αλλά κανείς δεν επρόκειτο να μας ακούσει, κανείς δεν ήθελε να μας ακούσει. Η αλαζονεία των λεγόμενων εταίρων μας στη Δύση ήταν απλά εκτός των ορίων».

Από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία πέρυσι, το Κρεμλίνο προσπάθησε να παρουσιάσει τον πόλεμο ως μέρος μιας ευρύτερης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο Πούτιν επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι διέταξε στρατεύματα στην Ουκρανία πέρυσι ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψε ως «έναν πόλεμο που ξεκίνησε το καθεστώς του Κιέβου με ενεργή και άμεση δυτική υποστήριξη πριν από σχεδόν 10 χρόνια».

