Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συναντήθηκε με τους πιο υψηλόβαθμους πρώην διοικητές της μισθοφορικής ομάδας Wagner και συζήτησε το πώς θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι εθελοντικές μονάδες στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η συνάντηση υπογράμμισε την προσπάθεια του Κρεμλίνου να δείξει ότι το κράτος έχει πλέον αποκτήσει τον έλεγχο της μισθοφορικής ομάδας μετά την αποτυχημένη ανταρσία του Ιουνίου από τον τότε επικεφαλής, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με άλλους ανώτερους διοικητές σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με τον Αντρέι Τρόσεφ, έναν πρώην διοικητή του Βάγκνερ, γνωστό με το ψευδώνυμο «Σεντόι» - ή «γκριζομάλλης».

Παρών ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Γιούνους Γεφκούροφ, ο οποίος έχει ταξιδέψει τους τελευταίους μήνες σε διάφορες χώρες όπου έχουν εργαστεί μισθοφόροι της Wagner.

Ο Πούτιν, επίσης, συζήτησε για την κοινωνική στήριξη όσων συμμετέχουν στις μάχες.

