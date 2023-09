Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι, Φιλ Μέρφι, ζήτησε χθες Παρασκευή από τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ - ο οποίος εκπροσωπεί την συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία στη Γερουσία των ΗΠΑ - να παραιτηθεί λόγω των κατηγοριών για δωροληψία που αντιμετωπίζει.

«Οι ισχυρισμοί στο κατηγορητήριο σε βάρος του γερουσιαστή Μενέντεζ και άλλων τεσσάρων εμπλεκομένων εγείρουν βαθύτατη ανησυχία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του. «Είναι τόσο σοβαροί που θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα του γερουσιαστή Μενέντεζ να εκπροσωπεί τον λαό της πολιτείας μας», λέει ο Φιλ Μέρφι και υπογραμμίζει: «Ως εκ τούτου, ζητώ την άμεση παραίτησή του».

Sen. Bob Menendez and his wife are accused of accepting “hundreds of thousands of dollars in bribes” in exchange for the senator’s influence, according to an indictment. Prosecutors allege the bribes included gold, cash, mortgage payments and a vehicle https://t.co/fCyu4CYZ3m pic.twitter.com/IEMZkekFke