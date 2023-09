Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας που άσκησε δίωξη στον Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ και τη σύζυγό του για το αδίκημα της δωροληψίας, δήλωσε σήμερα ότι η έρευνα γύρω από τις προσπάθειές τους να προστατεύσουν τρεις επιχειρηματίες από το Νιου Τζέρσι και να παράσχουν πλεονεκτήματα στην κυβέρνηση της Αιγύπτου «συνεχίζεται».

«Δεν έχουμε τελειώσει. Και θέλω να ενθαρρύνω όποιον διαθέτει πληροφορίες να εμφανιστεί – και γρήγορα», είπε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντέμιαν Ουίλιαμς.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Μενέντεζ ότι δέχτηκε χιλιάδες δολάρια σε αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής εκ μέρους του, ως γερουσιαστής, ώστε να προστατευθούν και να πλουτίσουν οι επιχειρηματίες, αλλά και να ωφεληθεί η κυβέρνηση της Αιγύπτου. Σε αυτά τα δώρα περιλαμβάνονταν μετρητά, χρυσός, η πληρωμή των δόσεων ενός στεγαστικού δανείου, ένα πολυτελές όχημα, αποζημίωση για εργασία με ελάχιστες απαιτήσεις και άλλα αντικείμενα αξίας.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και μια φωτογραφία με ράβδους χρυσού που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί από το σπίτι του Μενέντεζ, καθώς επίσης και φάκελοι με μετρητά που βρέθηκαν σε τζάκετ, στην ντουλάπα του. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν περισσότερα από 480.000 δολάρια σε μετρητά.

