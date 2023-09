Ακτιβιστές έβαλαν... σημάδι το κεφάλι του επικεφαλής της Ryanair, Michael O'Leary, πετώντας τάρτες με κρέμα έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, σε μια διαμαρτυρία για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Σταματήστε τη ρύπανση», φώναξε μια διαδηλώτρια ντυμένη στα μαύρα, αφού πέταξε στο πρόσωπο του O'Leary μια τάρτα, καθώς ο ίδιος πόζαρε για μια φωτογραφία. Μια δεύτερη διαδηλώτρια τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού με άλλη μια τάρτα.

Δεν ταυτοποιήθηκαν οι δύο γυναίκες ούτε είπαν αν εκπροσωπούσαν κάποια οργάνωση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι προχώρησαν σε αυτή την ακραία ενέργεια, θεωρώντας ότι Ryanair ρυπαίνει υπερβολικά την ατμόσφαιρα μιας και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης με βάση τον αριθμό των επιβατών.

Ο O'Leary, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, αστειεύτηκε αργότερα σχετικά με τη διαμαρτυρία. «Το μόνο παράπονό μου ήταν ότι η κρέμα ήταν τεχνητή και όχι νόστιμη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο O'Leary βρισκόταν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει στη φον ντερ Λάιεν ένα ψήφισμα με 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, με το οποίο ζητούσε να επιτρέπεται στις πτήσεις να διασχίζουν τον γαλλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια των απεργιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εκεί.

Michael O'Leary, boss of Ryanair got pied in the face by climate protesters in Brussels.pic.twitter.com/LWPCA1WELI