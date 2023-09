Το κοινωνικό του προφίλ επιχειρεί να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ενώ η Ευρώπη προετοιμάζεται πυρετωδώς ενόψει των επερχόμενων ευρωεκλογών τον Ιούνιο του 2024.

Σε μία περίοδο έντονων αναταράξεων και πολυάριθμων προκλήσεων και με την ακροδεξιά να εμφανίζεται ενισχυμένη στα περισσότερα κράτη-μέλη, η ισχυρότερη πολιτική οικογένεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά πλέον το κατάλληλο αφήγημα για να μπορέσει να πείσει την κοινωνία, να υπερασπιστεί την πρωτοκαθεδρία της στην πολιτική σκηνή και να βάλει ένα στοπ στα σχέδια των αντιευρωπαϊστών.

Στην πρόσφατη Συνέλευση του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες η Αντιπρόεδρος του κόμματος και ευρωβουλευτής Esther de Lange παρουσίασε και υπερασπίστηκε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα με το τίτλο «Γεφυρώνοντας το χάσμα: η κοινωνική μας ατζέντα για όλους τους Ευρωπαίους» ( Bridge the gap: our social agenda for all Europeans). Στα υψηλότερα κλιμάκια του κόμματος έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντική είναι η χάραξη μιας ανθεκτικής κοινωνικής πολιτικής με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Κι αυτό, δηλαδή ο συγκερασμός μιας πολιτικής νεών ευκαιριών με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας συνιστά το σημείο-κλειδί, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να δώσει εκ νέου τη νίκη στους κεντροδεξιούς, αφού αφενός θα έχουν πετύχει μια σοβαρή διείσδυση στα κοινά που βρίσκονται πιο κοντά με τη σοσιαλδημοκρατία και αφετέρου θα έχουν αφαιρέσει τα επιχειρήματα των απανταχού λαϊκιστών που αυξάνουν με τη στάση τους τον προβληματισμό ανάμεσα στους πολίτες, αλλά και την εντροπία μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Μία ενδελεχής ματιά στο «κοινωνικό μανιφέστο», αρκεί για να σταθεί κανείς σε δύο-τρία ξεχωριστά σημεία που δίνουν και τον πολιτικό τόνο για τις επόμενες κινήσεις. Πρώτον, το ΕΛΚ υποστηρίζει το ευρωπαϊκό μαξιλάρι για τα κοινωνικά δικαιώματα (European Pillar of Social Rights) με στόχο τις εύρυθμες και παραγωγικές αγορές εργασίας και τα δίκαια συστήματα πρόνοιας. Δεύτερον και εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο εσωτερικό του κόμματος έχουν ήδη αντιληφθεί την ανάγκη για τη βελτίωση της κοινωνικής ατζέντας της Ε.Ε στη σκιά των μετασχηματισμών που προκαλούν οι κρίσεις των τελευταίων χρόνων.

Το δίπτυχο "ανταγωνιστικότητα" και "κοινωνική δικαιοσύνη" βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής του ΕΛΚ, το οποίο σε τρίτο επίπεδο διακηρύσσει τη βούληση του να στηρίξει όλους τους Ευρωπαίους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, χωρίς οι προαναφερθείσες βασικές έννοιες της πολιτικής του να ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί στην αναγκαιότητα για το σχηματισμό μιας ισχυρής συμμαχίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, κίνηση που στη φιλοσοφία της θα άφηνε ταυτόχρονα ένα σαφές αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτό ταιριάζει απόλυτα και θα μπορούσε να ενταχθεί ως πρόταγμα και στο πολιτικό αφήγημα του ΕΛΚ.

Στο στόχαστρο η φτώχεια

Ανάμεσα στα άλλα, τα ανώτερα κλιμάκια δείχνουν σημάδια απόλυτης ενσυναίσθησης, αφού έχουν ήδη αντιληφθεί την πίεση που δέχονται οι τοπικές κοινωνίες από την πολυεπίπεδη ακρίβεια. Η φτώχεια είναι μια πτυχή της σημερινής πραγματικότητας που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και ενδιαφέροντος από τους policy makers της κεντροδεξιάς.

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους για την πρώτη κατοικία, η αποτελεσματική διαχείριση και η εξάλειψη των ανισοτήτων αποτελούν αδιαμφισβήτητα τα στοιχήματα της επόμενης μέρας για την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Το ΕΛΚ δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω. Ξεδιπλώνει ακόμα περισσότερο την ατζέντα του και σε άλλα πεδία της πολιτικής, όπως το μεταναστευτικό και το δημογραφικό. Διακυβεύεται επίσης και το μέλλον της εργασίας στην Ε.Ε μετά τις θεαματικές αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία! Αλλά και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως η καινοτομία, η Παιδεία, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση το ΕΛΚ δίνει το παρών.

Το επίμαχο ψήφισμα που έλαβε πρόσφατα το πράσινο φως από την Πολιτική Συνέλευση του κόμματος κινείται προς της σωστή κατεύθυνση. Τώρα το πολιτικό διευθυντήριο οφείλει να κάνει τα επόμενα απαραίτητα βήματα. Να προσαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις πάνω στο παραπάνω ιδεολογικο-πολιτικό αφήγημα, να τις επικοινωνήσει αποτελεσματικά στους πολίτες και να κατέλθει στον εκλογικό στίβο με ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι των βασικών του αντιπάλων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μένει βέβαια να το αποδείξει και στην πράξη!