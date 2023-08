«Στις 30 Αυγούστου νικήσαμε τον εχθρό που λέρωσε την Ανατολή με τις λερωμένες μπότες του. Νικήσαμε τον στρατό εισβολής των Ελλήνων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν το βράδυ της Τρίτης και συνέχισε: «Ο Αύγουστος είναι ιδιαίτερος μήνας, νικήσαμε σε Κύπρο, Σμύρνη και Ματζικέρτ».

Tον Αύγουστο τον κλείνουμε με μια μεγάλη νίκη που οδήγησε στην ίδρυση της ιστορίας μας. Στις 26 Αυγούστου του 1922, ο στρατός μας ξεκίνησε την μεγάλη επίθεση με την εντολή από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ηρωικὀς στρατός μας διέλυσε τα εχθρικά μέτωπα, και στις 30 Αυγούστου διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών δυνάμεων εισβολής και άνοιξε το δρόμο προς τη Σμύρνη.

Δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη της «μεγάλης επίθεσης» κυμάτιζαν οι τουρκικές σημαίες στη Σμύρνη την οποία είχε καταστρέψει και κάψει ο εχθρός που διέφυγε. Κι έτσι κερδίσαμε τον πόλεμο με μάχες που δώσαμε επι 3,5 χρόνια εναντίον του εχθρού, ο οποίος με τις προδοτικές φιλοδοξίες του αλλά και τις βρώμικες μπότες του λέρωσε την μόνιμη πατρίδα μας. την Ανατολία.

Είχε προηγηθεί το συγχαρητήριο μήνυμα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για τη μικρασιατική καταστροφή - για ακόμη μία χρονιά - ενώ άμεση ήταν η ελληνική αντίδραση.

«Συχαρητήρια για την 'ημέρα της νίκής!' Η LANDCOM εύχεται καλή 'ημέρα της νίκης και Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα που μας φιλοξενεί'. Σε αυτήν την ειδικής σημασίας ημέρα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί».

