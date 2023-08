Συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία, με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική εορτή της 30ής Αυγούστου, με την οποία οι «γείτονες» γιορτάζουν την επικράτησή τους στην τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, στέλνε το στρατηγείο του NATO στη Σμύρνη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (LANDCOM), με αφορμή τη σημερινή επέτειο, εκφράζει ευχές για ευτυχισμένη «Ημέρα Νίκης». Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί, σημειώνεται στο ίδιο μήνυμα.

Σημειώνεται ότι παρόμοια ανάρτηση έκανε και πέρσι το ΝΑΤΟ, την οποία «κατέβασε» μετά την αντίδραση της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα του υπουργείου Εξωτερικών. Εξάλλου, και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενγμπεργκ έχει κάνει στο παρελθόν διάφορες unfair ενέργειες προς την Ελλάδα, η οποία είναι επίσης μέλος της Συμμαχίας.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!



LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.



On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.