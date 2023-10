Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι βόμβες μολότοφ πέφτουν σωρηδόν, ενώ διμοιρίες των ΜΑΤ απαντούν με χημικά.

Η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, έγινε με αφορμή τα όσα έγιναν το περασμένο Σάββατο 28 Οκτωβρίου στο Νέο Ηράκλειο, όπου κατά τη διάρκεια επεισοδίων, τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα μία 16χρονη.

Τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας εκτυλίσσονται στη συμβολή των οδών Μπενάκη, Σόλωνος και Μαυρομιχάλη.

There were violent clashes in Exarciha just now. Two days ago, the police beat a 17-year-old girl and hospitalized her.#antireport #Athens #Greece pic.twitter.com/1Ux1lpxtZw