Με τη δημιουργία της καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας AppInterN, ολοκληρώθηκε το έργο «Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-Δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση Φορέων/ Ιδρυμάτων ΕΕΚ και επιχειρήσεων μέσω ενός δικτύου κόμβων σταδιοδρομίας») που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με στόχο την προώθηση της μαθητείας ως τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 268.854 ευρώ και διάρκειας 36 μηνών,είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των εξής ευρωπαϊκών φορέων:

• Από την Ελλάδα: η ΔΥΠΑ, ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Αμαρουσίου, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων / ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ,

• Από την Ιταλία: ο Δήμος Ρώμης (Roma Capitale) και το Πανεπιστήμιο Unitelma Sapienza,

• Από την Ισπανία: η PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων της Καταλονίας, και

• Από το Βέλγιο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA).

Στο έργο συμμετείχαν επίσης, ως «συνεργαζόμενοι εταίροι», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και o Δήμος της Πόλης L’Hospitalet de Llobregat της Καταλονίας.

Στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα AppInterN (Apprenticeship Inter-Network) φιλοξενούνται τρία εθνικά Career Hubs (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό), με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, καθώς και την άμεση και έγκυρη ενημέρωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας.

Ειδικότερα, η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως στόχο τη διασύνδεση εργοδοτών με μαθητευόμενους, σπουδαστές και απόφοιτους των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ Μαθητείας) και Κατάρτισης (ΙΕΚ) της ΔΥΠΑ, διευκολύνοντας την αναζήτηση θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και εργασίας, που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης, η πλατφόρμα προσφέρει ενημέρωση και για την κατάσταση της εθνικής και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, τις σύγχρονες απαιτήσεις σε δεξιότητες και τις εξελίξεις σε διάφορες επαγγελματικές ειδικότητες.

Μία ακόμη καινοτομία αποτελεί ο νέος θεσμός των Business Ambassadors. Πρόκειται για έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι θα προσφέρουν πληροφόρηση στους μαθητές, σπουδαστές και αποφοίτους των σχολών, σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ειδικότητα που επέλεξαν.

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους του έργου προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών ημερίδων, προκειμένου να ενημερώσει τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής AppInterN.

Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «ΕΠΑΣ Μαθητείας & ΙΕΚ ΔΥΠΑ: Νέα Εποχή-Εκπαίδευση για τις επιχειρήσεις του αύριο», θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας», στις 16 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο The Μet Hotel.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και ανώτατα στελέχη της ΔΥΠΑ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει βράβευση μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας.