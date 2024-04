Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Δ. Μασούτης, ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στο Ιόνιο, με τα εγκαίνια του 18ου καταστήματός της στο νησί της Κέρκυρας.

Το Σάββατο 20 Απριλίου άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό, το 18ο κατάστημα της αλυσίδας Μασούτης στο νησί της Κέρκυρας. Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου καταστήματος που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Εθνικής Οδού Λευκίμμης Κέρκυρας πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., κ. Γιάννη Μασούτη, μαζί με στελέχη της εταιρείας.

Το νέο κατάστημα, το οποίο αποτελεί πλέον το πιο μεγάλο super market στην Κέρκυρα αναπτύσσεται σε επιφάνεια 1.600 τ.μ., σε δύο επίπεδα, στα οποία οι καταναλωτές θα βρουν τμήμα με προϊόντα μαναβικής, τμήμα κρεοπωλείου, τμήμα κοπής αλλαντικών και τυροκομικών και τμήμα έτοιμου φαγητού. Το κατάστημα Μασούτης απασχολεί 30 άτομα προσωπικό, διαθέτει 6 ταμεία και άνετο χώρο στάθμευσης. Μάλιστα, με αφορμή την επαναλειτουργία του, από το Σάββατο 20/4 έως την Τρίτη 23/4, στο κατάστημα ισχύει 10% έκπτωση με την κάρτα προνομίων mas card στο σύνολο των αγορών, ενώ κάθε μία ώρα ένας τυχερός κερδίζει όλα τα ψώνια που έχει στο καρότσι του.

Η περιφερειακή ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής της Μασούτης

Σύμφωνα με την εταιρία, διαχρονικά η Δ. Μασούτης ΑΕ επένδυε στην ανάπτυξη στην Περιφέρεια ενισχύοντας τη δυναμική της μέσω επέκτασης της παρουσίας της. Στη φιλοσοφία της αλυσίδας είναι η παρουσία σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία με καταστήματα που προσφέρουν αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία στον καταναλωτή, ενώ στρατηγική επιλογή της Μασούτης είναι εκεί που δραστηριοποιείται η εταιρεία να έχει ηγετική θέση.

Υπερδιπλάσιος αριθμός καταστημάτων στην Κέρκυρα έναντι του ανταγωνισμού

Σημειώνεται ότι το 2022, η αλυσίδα πρόσθεσε στο δίκτυό της 18 νέα καταστήματα Μασούτης στην Κέρκυρα, τα οποία προήλθαν από τη συμφωνία με την εταιρεία ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε. και τη μεταβίβαση των καταστημάτων της Κέρκυρας των εταιρειών «Γαλαξίας Α.Ε.» και «Μαρκάτο Α.Ε.».

Ο τζίρος της Μασούτης που αφορά το νησί της Κέρκυρας ανέρχεται περίπου στο 4% του συνολικού τζίρου. Τα 18 καταστήματα που βρίσκονται σε καίρια σημεία του νησιού απασχολούν 314 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 230 είναι γυναίκες και οι 84 άντρες, «συμβάλλοντας ουσιωδώς στην τοπική οικονομία, διατηρώντας αναλλοίωτο τον οικογενειακό χαρακτήρα και τις αρχές ισότητας που βρίσκονται στον πυρήνα του DNA της εταιρείας». Αξίζει να σημειωθεί πως η Δ. Μασούτης ΑΕ διατήρησε το σύνολο των εργαζόμενων στα καταστήματα που εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Σύντομα θα ανακοινωθεί η επέκταση της Μασούτης και στη Λευκάδα.

Μάλιστα, εντός του 2025 η Μασούτης θα εγκαινιάσει και το 1ο cash & carry στην Κέρκυρα, το οποίο θα είναι το 23ο της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα που απευθύνονται σε επαγγελματίες από το χώρο του εμπορίου. Σήμερα λειτουργούν 22 καταστήματα Cash & Carry που βρίσκονται στους νομούς: Θεσ/νίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Καστοριάς, Καβάλας, Δράμας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αιτωλ/νίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Κυκλάδων (Τήνος - Πάρος - Νάξος - Σαντορίνη).

Προστιθέμενη αξία και Δράσεις ΕΚΕ στην Κέρκυρα

Η Δ. Μασούτης ΑΕ υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσης στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας στηρίζοντας την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων της Π.Ε. Κέρκυρας μέσω διάθεσης προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας

Χορηγία σε προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στην Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας και στον Ερυθρό Σταυρό Κέρκυρας

Υποστήριξη σχολικών μονάδων του νησιού μέσω διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε πολίτες που είχαν ανάγκη και σε πυροσβέστες που έδιναν μάχη στα πύρινα μέτωπα στις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2023

Χορηγία γάλακτος για τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών στο Παράρτημα Κέρκυρας του Χαμόγελο του παιδιού

Διαχρονική στήριξη των τοπικών παραγωγών και τοπικών προϊόντων

Οργανική ανάπτυξη και το 2024 για την βορειοελλαδίτικη αλυσίδα

Η Δ. Μασούτης, που μετρά 48 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά, παρουσίασε για το 2023 ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 16% και κύκλο εργασιών που ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το Α’ τρίμηνο του 2024 είναι της τάξης του 7,5% και το μερίδιο αγοράς της έχει φτάσει στο 10%. Μάλιστα, η πρόβλεψη για το κλείσιμο του έτους είναι οριακά θετική, τη στιγμή που η αγορά αναμένεται να καταγράψει αρνητικό πρόσημο.

Επενδύσεις ύψους 25 εκ. για ανακαινίσεις και δημιουργία νέων καταστημάτων για το 2024

Το πλάνο της οργανικής ανάπτυξης της Δ. Μασούτης για το 2024 περιλαμβάνει νέα καταστήματα στην Αττική στις περιοχές: Τρεις Γέφυρες, Νέα Σμύρνη και Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα, προχωράει το μεγάλο project για το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες, του οποίου το κόστος εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 40 εκατ. ευρώ. Εκεί, σε ιδιόκτητο χώρο, θα δημιουργηθεί ένα ακόμη Grand Μασούτης στην Αττική (2.000 τ.μ.), ταυτόχρονα με την ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο κτιριακού συγκροτήματος δύο εννιαώροφων πολυκατοικιών 110 διαμερισμάτων. Λειτουργούν άλλα 14 Grand Μασούτης σε περιοχές της Ελλάδας που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που ανοίγει τέτοιο κατάστημα στην Αττική.

Παράλληλα, μέσα στο 2024, θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση 15 καταστημάτων, από τα οποία 12 βρίσκονται στην Περιφέρεια και 3 στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα από τις αρχές του χρόνου έχουν ανακαινιστεί 5 καταστήματα: ένα στην Σαντορίνη, 2 στην Κέρκυρα, ένα στην Μήλο και ένα στα Τρίκαλα.

AR στα ράφια του σούπερ μάρκετ

Και στις νέες τεχνολογίες επενδύει η Μασούτης μέσα από καινοτόμες εφαρμογές που διευκολύνουν την αγοραστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, μέσα από την εφαρμογή MasoutisApp μπορεί να βρει κανείς, πέρα από καθημερινές προσφορές και φυλλάδια προσφορών, τα ηλεκτρονικά εκπτωτικά κουπόνια χρησιμοποιώντας AR τεχνολογία (Επαυξημένη Πραγματικότητα). Τοποθετώντας δηλαδή ο καταναλωτής την κάμερα του κινητού του στο barcode του προϊόντος, βρίσκει τα ηλεκτρονικά κουπόνια και μαθαίνει πληροφορίες για κάθε προϊόν.

Ακόμη, με την εφαρμογή του self shopping, μπορεί ο καταναλωτής να σκανάρει τα προϊόντα καθώς ψωνίζει μέσω της εφαρμογής ή με scanner που υπάρχουν στο κατάστημα και στη συνέχεια να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά κι ανέπαφα τη συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από το ταμείο για να πληρώσει. Σύμφωνα με τον Απόστολο Δοξανίδη, IT Director στην Μασούτης στόχος είναι η εφαρμογή του self shopping να επεκταθεί σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.