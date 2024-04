Ramunas Macius, Vice President Fiscal and Anti-Illicit Trade της JTI: «Επιτακτική ανάγκη για απλούς κανόνες και έξυπνες ρυθμίσεις»

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αναδύονται για την αξιοποίηση ολόκληρου του φάσματος της καινοτομίας και ιδιαίτερα στην ανάγκη ανανέωσης και προσαρμογής των ρυθμιστικών προσεγγίσεων, ώστε να μπορούν να διευκολύνουν την καινοτομία αιχμής και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και να ανταποκρίνονται στις δυναμικές της αγοράς, εστίασε η εκδήλωση «Διάλογος των Δελφών: Χαρτογραφώντας την καινοτομία και τη νομοθεσία για τον 21ο αιώνα» που διοργάνωσε στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum IX το εκπαιδευτικό ίδρυμα Tholos Foundation σε συνεργασία με την JTI, Χρυσό Χορηγό του Forum.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ενώ απηύθυνε και χαιρετισμό, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ιαπωνίας κ. Koichi Ito, ο οποίος έκανε ειδική μνεία στη συμπλήρωση φέτος 125 χρόνων ελληνοϊαπωνικών διπλωματικών σχέσεων, γεγονός που εορτάζεται με την ανακήρυξη του 2024 σε Έτος Πολιτισμού – Τουρισμού Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, ανάμεσα στους οποίους η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κυρία Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, η οποία απηύθυνε και χαιρετισμό, ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, που συμμετείχε και ως ομιλητής κ.ά.

Koichi Ito, Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Fred De Fossard, Head of the British Prosperity Unit, Legatum Institute, United Kingdom, Vasilis Douzenis, Lead Economist, Oxford Economics, Greece, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Ξηρογιάννης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Philip Thompson, Policy Analyst for IP and Trade, Tholos Foundation, United States

Στη θεματική συζήτηση «Σπάζοντας τον κώδικα: Αποκαλύπτοντας πολιτικές για την καινοτομία επόμενης γενιάς», με συντονιστή τον κ. Tim Andrews, Director of Consumers Issues του Tholos Foundation, ο κ. Ramunas Macius, Vice President Fiscal and Anti-Illicit Trade της JTI και διακεκριμένοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωβουλευτής Νέα Δημοκρατία, ο κ. Christopher Lingle από το Πανεπιστήμιο Francisco Marroquin και η κυρία Χρύσα Καζάκου PRA Fellow, περιέγραψαν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται και τις ανανεωμένες και ισχυρές δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ καινοτομίας και νομοθεσίας. Παράλληλα, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση, τα στατιστικά δεδομένα και την πρακτική εμπειρία, συζήτησαν για τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι αγορές υποδέχονται θετικά και ενθαρρύνουν την ανατρεπτική καινοτομία.

Εκπροσωπώντας την JTI, ο κ. Ramunas Macius, τόνισε ότι «η JTI επενδύει σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στην καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου για νέα προϊόντα με θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και την κοινωνία, με στόχο τη βιωσιμότητα».

Μιλώντας για το ρυθμιστικό πλαίσιο, επισήμανε ότι «συχνά ορισμένες κυβερνήσεις προτιμούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις, ενίοτε με αντίστροφα από τα επιθυμητά αποτελέσματα», για να προσθέσει ωστόσο ότι «οι επιχειρήσεις προτιμούν τις ρυθμίσεις που προσαρμόζονται στα ταχέως μεταβαλλόμενα δεδομένα που παράγει η τεχνολογία και η καινοτομία». Δίνοντας το στίγμα της προσέγγισής του, υπογράμμισε πως «ζούμε υπό το κράτος δικαίου, σε μια κοινωνία που βασίζεται σε αρχές και κανόνες. Κι αυτό είναι κάτι θετικό που δεν πρέπει να αλλάξει. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον είναι οι κανόνες να είναι απλοί, η ρύθμιση να είναι έξυπνη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι υπόλογοι, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία και οι καταναλωτές».