Η κυρία Γεωργία Πετροπούλου, Legal Director της JTI στην Ελλάδα μίλησε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, κατά τη διάρκεια της θεματικής συζήτησης «Γεφυρώνοντας το χάσμα: τεχνολογία, δεξιότητες και συμπερίληψη στη νέα εποχή».

Στη συνολική εμπειρία των εργαζομένων στη JTI στο νέο δυναμικό και μεταβαλλόμενο πλαίσιο και στην εποχή της ψηφιακής εξέλιξης αναφέρθηκε η κυρία Γεωργία Πετροπούλου, Legal Director της JTI στην Ελλάδα συμμετέχοντας στο Delphi Economic Forum IX και στη θεματική συζήτηση «Γεφυρώνοντας το χάσμα: τεχνολογία, δεξιότητες και συμπερίληψη στη νέα εποχή» (“Bridging the gap: tech, skills & inclusion in the new era”) το οποίο πλαισίωσαν επίσης η κυρία Γιάννα Χορμόβα, Υποδιοικήτρια ΔΥΠΑ, η κυρία Νικολέττα Χαλιώτη, CFO & VP BoD, Medtronic, ο κ. Γιώργος Μαθιός, CEO & Vice Chairman of BoD, ESA Security Solutions Greece, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, βουλευτής Ν.Δ. και ο κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Chief Communication Officer, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Group υπό τον συντονισμό της κυρίας Ελένης Ακτύπη Managing Director, WE LEAD.

Η κυρία Γεωργία Πετροπούλου αναφέρθηκε στις σύγχρονες και ευέλικτες πολιτικές τις οποίες υιοθετεί η JTI ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, αλλά και στις νέες τάσεις της εποχής, τις οποίες παρακολουθεί και συνδιαμορφώνει ενεργά όπως καταδεικνύει και η δυναμική είσοδός της στα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου: «Όσα έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση της κρίσης πανδημίας μας κινητοποίησαν να σκεφτούμε διαφορετικά σε όλα τα επίπεδα, με νέους τρόπους συνεργασίας, νέες δεξιότητες, ευέλικτες μορφές εργασίας και συγκερασμό διαφορετικών αντιλήψεων των γενεών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας μας ως εταιρεία και να είμαστε απόλυτα συγχρονισμένοι με τη νέα εποχή».

Αναφερόμενη στις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει η JTI και στο ρόλο που διαδραματίζει η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη τόνισε: «Στη JTI είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο ο καθένας μας μπορεί να είναι ο εαυτός του. Έχουμε την επίγνωση ότι η επιχειρηματική επιτυχία και η ανάπτυξή μας δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στους ανθρώπους μας, ακούγοντας και ακολουθώντας τα ζητούμενα της εποχής που διανύουμε. Θέλουμε να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε τους ικανότερους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος και μας κάνει όλους καλύτερους. Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι η ίση μεταχείριση, η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα είναι βασικά υλικά οικοδόμησης της κουλτούρας της νέας εποχής, αυτή που θα κάνει τη διαφορά προς ένα Βιώσιμο Μέλλον για όλους».