Η Huawei ανακηρύχθηκε για άλλη μια φορά ως κορυφαίος εργοδότης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η διάκριση από το Top Employer Institute αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής της Huawei στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των υπαλλήλων της, τη διαχείριση του ταλέντου, και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ευημερία και την ποικιλομορφία.

Επιπρόσθετα, η Huawei επενδύει στην προώθηση των ίσων ευκαιριών στον τομέα της τεχνολογίας, μέσω προγραμμάτων όπως το "Seeds for the Future" και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Women in Tech". Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας μεταξύ των νέων φοιτητών, καθώς και στην αντιμετώπιση του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες μέσω εκπαίδευσης για γυναίκες 25-45 ετών.

Η κα. Ελίζα Αποστόλου, HR Manager της Huawei Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη βράβευση αυτή για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Επιβεβαιώνεται με τη διάκριση αυτή, η προσήλωση και η δέσμευση μας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, στο οποίο η διαχρονική εκπαίδευση, η ανάπτυξη του δυναμικού της, η προσέλκυση και ενσωμάτωση νέων ταλέντων, αποτελούν βασικούς πυλώνες στους οποίους η εταιρεία στηρίζει την επιτυχημένη πορεία της. Πρώτιστα όμως η βράβευση αυτή αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και συνέχεια τη περαιτέρω βελτίωση μας έχοντας πάντα στο κέντρο της προσπάθειας μας τους ανθρώπους μας» .