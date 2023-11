Έρχεται αύξηση στο «Apple TV Plus», ένα από τα τελευταία προπύργια των οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών streaming χωρίς διαφημίσεις!

Τα τελευταία χρόνια, καθώς η επιχείρηση streaming τηλεόρασης και ταινιών έχει γίνει πιο ανταγωνιστική και οι εταιρείες σε όλο το Χόλιγουντ έχουν ρίξει δισεκατομμύρια για να δημιουργήσουν τις δικές τους πλατφόρμες και βιβλιοθήκες προκειμένου να ανταγωνιστούν το Netflix, η συμμετοχή στην εποχή του streaming γίνεται συνεχώς πιο ακριβή.

Η Apple αυξάνει την τιμή της συνδρομής από 6,99 €/μήνα σε 9,99 €/μήνα. Από 2 Δεκεμβρίου, η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα για 9,99 €/μήνα.

Συγκεκριμένα, η Apple αυξάνει τις τιμές αρκετών από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus και Apple One.

Η εκπρόσωπος της Apple, Μπερναντέτ Σίμπαο, επιβεβαίωσε αυτές τις αλλαγές σε δήλωσή της στο The Verge, προσθέτοντας ότι οι υφιστάμενοι συνδρομητές θα δουν τις αυξήσεις των τιμών να τίθενται σε ισχύ «30 ημέρες αργότερα, κατά την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης».

Η Μπερναντέτ Σίμπαο πρόσθεσε ότι η Apple αυξάνει τις τιμές σε «επιλεγμένες διεθνείς αγορές».

Τελευταία φορά που είδαμε αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες της Apple ήταν πριν από σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο, όταν αύξησε τις τιμές των Apple Music, Apple TV Plus και Apple One.

Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αυξάνει η Apple την τιμή των συνδρομών Music, Fitness Plus ή iCloud Plus.

Η Apple έρχεται να προστεθεί σε πολλές άλλες υπηρεσίες streaming που αύξησαν τις τιμές τους φέτος, όπως το Netflix, το Hulu, το Disney Plus, το Paramount Plus, το Discovery Plus και το Max.

Πλατφόρμες που έχουν αυξήσει τις τιμές

Το Netflix έχει αυξήσει το κόστος της συνδρομής του πολλές φορές από την έναρξή του.

Τα Disney Plus, Hulu και ESPN Plus έχουν γίνει πιο ακριβά, καθώς η Disney έχει επενδύσει περισσότερο στο streaming.

Η Paramount Plus, η Peacock, η Shudder, η Starz - πρακτικά κάθε υπηρεσία που μπορείτε να αναφέρετε - χρεώνει περισσότερο το μήνα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια.

Ακόμη και καθώς πολλές από αυτές τις υπηρεσίες προσθέτουν διαφημίσεις στις πλατφόρμες τους, εξακολουθούν να χρεώνουν περισσότερο.

Οι νέες χρεώσεις του Netflix

Με τα νέα δεδομένα δεν επηρεάζεται το βασικό πακέτο, το οποίο θα παραμείνει στα €7.99 αλλά τα ακριβότερα HD και 4K πακέτα.

Οι αλλαγές, λοιπόν, που θα δουν οι συνδρομητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφορούν τη Standard συνδρομή, η οποία από €9.99 θα αυξηθεί στα €10.99 και την Premium 4K συνδρομή (4 οθόνες ταυτόχρονης θέασης) που βλέπει αύξηση από τα €11.99 στα €13.99.

Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζονται ήδη άμεσα για όσους εγγραφούν από σήμερα στην διασημότερη video streaming υπηρεσία.

Να αναφέρουμε πως πρόκειται για την πρώτη αύξηση τιμής του Netflix από τότε που λανσαρίστηκε στη χώρα μας, η οποία αντικατοπτρίζεται από την βελτίωση του original περιεχομένου και του καταλόγου καθόλη αυτή τη διάρκεια, όπως δηλώνει η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα:

Πόσο κοστίζει η υπηρεσία Netflix:

Αρχικό – (7,99€ τον μήνα) Παρακολούθηση σε 1 οθόνη σε ποιότητα SD.

Τυπικό – (10,99€ τον μήνα) Παρακολούθηση σε 2 οθόνες ταυτόχρονα με διαθεσιμότητα HD.

Πλήρες – (13,99€ τον μήνα) Παρακολούθηση σε 4 οθόνες ταυτόχρονα με διαθεσιμότητα HD και Ultra HD.