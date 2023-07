Γεννιόμαστε τυχεροί ή μήπως η καλή τύχη είναι αποτέλεσμα αποφασιστικότητας, προνοητικότητας και θετικής νοοτροπίας; Αυτό είναι ένα ερώτημα που σίγουρα έχει «βασανίσει» πολλούς από μας σε διάφορες στιγμές της ζωής μας.

Το σίγουρο είναι ότι όλοι μας θέλουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας. Γιατί έστω και με λίγη καλή τύχη μπορεί η καθημερινή μας ζωή να γίνει πιο όμορφη, πιο εύκολη και πιο συναρπαστική. Ακόμη κι αν είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι η τύχη είναι ένα χάρισμα της φύσης και ότι κάποιοι γεννιούνται με καλή τύχη, μάλλον θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να δώσετε και τις ευκαιρίες στον εαυτό σας για να δείξει ότι είναι τυχερός.

Η επιβεβαίωση της παραπάνω θεωρίας έρχεται από όσους, κάνοντας απλά τα ψώνια τους, συμμετείχαν στον ανοιξιάτικο διαγωνισμό Lidl Plus. Οι χρήστες του Lidl Plus που έκαναν τα ψώνια τους και σκάναραν την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο, από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου, έπαιρναν μία συμμετοχή για κάθε 25 ευρώ αγορών και άνω. Μάλιστα όσες περισσότερες συμμετοχές συγκέντρωνε κάθε πελάτης, τόσες περισσότερες πιθανότητες είχε να κερδίσει στην τελική κλήρωση. Στη συνέχεια, στέλνοντας τις συμμετοχές τους μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες του Lidl Plus μπήκαν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countyman και άλλα 100 δώρα.

Η παράδοση του ολοκαίνουργιου Mini Cooper Countyman

Ξεχωριστή ημέρα για τον μεγάλο νικητή του διαγωνισμού ήταν η Παρασκευή 16 Ιουνίου όταν παρέλαβε το «σούπερ» δώρο. Η παράδοση του υπέροχου Mini Cooper Countyman έγινε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Lidl Ελλάς στη Σίνδο, παρουσία του Ιωάννη Καρανάτσιου, Chief Commercial Officer & Member of the Board της εταιρείας. Ο υπερτυχερός δεν ήρθε με δικό του μεταφορικό μέσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά - αφού παρέλαβε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τον κ. Ιωάννη Καρανάτσιο - έφυγε οδηγώντας το ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countyman. Πλέον απολαμβάνει τις καλοκαιρινές βόλτες με άλλον αέρα πίσω από το τιμόνι του πιο... μεγάλου Mini και του πιο περιπετειώδες που έχει σχεδιαστεί έως σήμερα. Και φυσικά, τώρα, με το καινούργιο του αυτοκίνητο θα κάνει ακόμη πιο εύκολα τις Lidl αγορές του!

Χωρίς αμφιβολία, το Mini Cooper Countyman του ανοιξιάτικου διαγωνισμού Lidl Plus ήταν ένα δώρο ξεχωριστό. Όμως, 100 ακόμα τυχεροί κέρδισαν:

50 κουπόνια Lidl Plus συνολικής έκπτωσης 1.000€ για κάθε νικητή

10 tablets Samsung Galaxy Tab S8+

10 smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra

10 smart TVs LG OLED 55’’ 4K

10 ηλεκτρικά ποδήλατα Nilox Doc X8 Plus

10 κλιματιστικά Inverter Toyotomi Kuro 18.000BTU

Νέος διαγωνισμός τον Ιούλιο

Το Lidl Plus εξελίσσεται συνεχώς σχεδιάζοντας ενέργειες που ως στόχο έχουν να επιβραβεύσουν τους πελάτες που εμπιστεύονται την Lidl Ελλάς για τις αγορές τους. Μάλιστα και τον Ιούλιο τρέχει νέος, ξεχωριστός διαγωνισμός, που χαρίζει σε 20 τυχερούς της εφαρμογής πλούσια δώρα.

