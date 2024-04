Στα τέλη Απριλίου ολοκληρώνεται το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ ο τρίτος κύκλος του προγράμματος επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων. Μάλιστα στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αυξημένο μπόνους για απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, έχουν διασφαλιστεί οι πόροι, οι οποίοι θα είναι περισσότεροι σε σχέση με το τωρινό κύκλο. Ο Χρήστος Σταϊκούρας δεν ξεκαθάρισε αν η επιδότηση των 8.000 ευρώ θα αυξηθεί στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», είπε όμως ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσό για την ταυτόχρονη απόσυρση ρυπογόνου οχήματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

«Σχεδιάζουμε σήμερα το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3". Διασφαλίσαμε τους πόρους, οι οποίοι θα είναι περισσότεροι από το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2". Θέλουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και αυτό θα πράξουμε. Υφίσταται ήδη και θα ενισχυθεί περισσότερο η σύνδεση της απόσυρσης οχημάτων με την ανανέωση του στόλου με ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή τη στιγμή είναι +1.000 ευρώ για όποιον έχει προχωρήσει και σε απόσυρση οχήματος. Θα το ενισχύσουμε αυτό το ποσό. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να μεταβούμε στην ηλεκτροκίνηση, που με βάση τους κανόνες της ΕΕ μετά από μία δεκαετία θα πρέπει να πωλούνται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ταυτόχρονα να αποσύρουμε ένα κομμάτι του στόλου που είναι παλαιότερο», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, τονίζοντας πως τα 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα είναι στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από το τέλος του Απριλίου. Παράλληλα ανέφερε ότι έχουν υπογραφεί δύο συμβάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου με 300 επιπλέον λεωφορεία 12 και 18 μέτρων τεχνολογίας φυσικού αερίου. Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας σχολίασε και τις κινήσεις που πραγματοποιεί το υπουργείο στα τέσσερα προγράμματα ηλεκτροκίνησης : Κινούμαι Ηλεκτρικά, Πράσινα Ταξί, Φορτίζω Παντού και E-Αστυπάλαια.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας, το υπουργείο έχει μία καλή και γόνιμη συνεργασία με τον κατασκευαστικό κλάδο τονίζοντας την δρομολόγηση και την υλοποίηση σημαντικών έργων όπως την παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο-Αμβρακία, την παράδοση του Ε65 μέχρι την Καλαμπάκα στις 24 Απριλίου, την παράδοση του Μετρό Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2024. Παράλληλα υπογράμμισε την εξέλιξη των έργων στο δρόμο Πάτρα-Πύργος που όπως ανέφερε θα έχει ολοκληρωθεί το 50% μέχρι το καλοκαίρι και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, την πρόοδο στην κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης που έχει προχωρήσει πάνω από 30%, αλλά και τις σημαντικές εξελίξεις στην κατασκευή του ΒΟΑΚ.