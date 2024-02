Η Hyundai Motor Company θα ηγηθεί της επανάστασης των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ταϊλάνδη με τη δημιουργία του IONIQ Lab στο True Digital Park στην Μπανγκόκ.

Η άφιξη της νέας εγκατάστασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Hyundai και το βραβευμένο IONIQ 5, επιδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για την επίτευξη ενός πιο πράσινου μέλλοντος μέσω της βιώσιμης καινοτομίας σε όλο τον κόσμο.

Δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, το IONIQ Lab θα επιδείξει την τεχνογνωσία της Hyundai στα ηλεκτρικά οχήματα, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία με την Hyundai Mobility Thailand.

Ο κ. Jae Gyou Chung, CEO της Hyundai Mobility Thailand Company, δήλωσε: «Το IONIQ Lab ξεκινά ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στο ταξίδι της μάρκας IONIQ, μετά τo επιτυχημένο λανσάρισμα του IONIQ 5 στην Ταϊλάνδη. Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε ένα καλύτερο μέλλον χωρίς συμβιβασμούς.

Το IONIQ Lab θα χρησιμεύσει ως κόμβος καινοτομίας και βιωσιμότητας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων σε ένα μέρος δείχνει την αφοσίωση της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της κινητικότητας. Το IONIQ Lab έχει σχεδιαστεί για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο «Pioneer Playground» — ένα σύγχρονο κέντρο που στοχεύει στην ενίσχυση της ελευθερίας της κινητικότητας, της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η εγκατάσταση παρέχει έναν δυναμικό χώρο για εξερεύνηση των έξυπνων τεχνολογιών και προϊόντων της μάρκας IONIQ.» Η επένδυση στο IONIQ Lab στην Ταϊλάνδη υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να βελτιώσουμε τις εμπειρίες των πελατών μας. Η Hyundai δεν αγκαλιάζει απλώς το μέλλον με ηλεκτρικά οχήματα αλλά εξερευνά επίσης την ταυτότητά τους και ετοιμάζεται να μοιραστεί απίστευτες εμπειρίες στο IONIQ Lab, προσφέροντας στους πελάτες μας έναν μοναδικό χώρο για να γνωρίσουν την τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai Mobility.

Το IONIQ Lab βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου στο True Digital Park της Ταϊλάνδης. Αυτή η υπερσύγχρονη εγκατάσταση αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Hyundai για πρωτοποριακές καινοτομίες και βιώσιμες πρακτικές.

«Η ακλόνητη αφοσίωση της Hyundai στην υπέρβαση των ορίων της τεχνολογίας EV είναι εμφανής σε κάθε πτυχή του IONIQ 5. Η εισαγωγή του IONIQ Lab είναι ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο που θα βιώσουν οι πελάτες στο ταξίδι του IONIQ 5. Αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στον επαναπροσδιορισμό της οδηγικής εμπειρίας για ενθουσιώδεις οδηγούς στον σημερινό σύγχρονο κόσμο».

Αντλώντας έμπνευση από το παρελθόν και διοχετεύοντάς την σε φουτουριστικό σχεδιασμό

Η ομάδα της Hyundai, όταν σχεδιάζει αυτοκίνητα IONIQ στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό των συμβατικών κανόνων σχεδίασης τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού του οχήματος. Ο σχεδιασμός θα προκαλέσει συναισθηματική αποτελεσματικότητα, αντλώντας έμπνευση από την καινοτομία. Όλα ξεκινούν με τον φωτισμό «Parametric Pixel» του IONIQ που παρέχει μια αλάνθαστη σχεδιαστική υπογραφή στη γκάμα των EVs.

Το IONIQ 5 που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ταϊλάνδη, έχει μεταμορφώσει πλήρως την εμπειρία μετακίνησης ηλεκτρικών (EV) οχημάτων με τον διαχρονικό σχεδιασμό του, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την πρώτη γενιά του Pony και είναι εμφανής στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του που μοιάζουν με origami. Το ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό του προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης.

Οι εξαιρετικές ιδιότητες του IONIQ 5 έχουν κατακτήσει πολλές διακρίσεις κύρους, όπως World Car of the Year 2022, World Electric Vehicle of the Year και World Car Design of the Year . Έχει επίσης βραβευθεί ως German Car of the Year 2022 και UK Car of the Year 2022. Οι διακρίσεις του μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επίσης βραβεία από την Good Design και την IDEA.

Συνδυάζοντας τη συναισθηματική οδηγική απόδοση και την τεχνολογία αιχμής της μάρκας N

Το IONIQ Lab ενσωματώνει την πλήρη σχεδιαστική ιδέα του IONIQ 5 και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του. Σηματοδοτεί μια νέα καινοτόμο εποχή στην αυτοκινητοβιομηχανία που ωθεί στα όρια και επαναπροσδιορίζει τις προσδοκίες. Η μάρκα N της Hyundai επιδιώκει να προσφέρει ένα νέο σημείο αναφοράς για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων συνδυάζοντας συναισθηματικές επιδόσεις οδήγησης και τεχνολογίες αιχμής.

Η επιτυχία της μάρκας N δεν αποδίδεται μόνο στην κληρονομιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και στη φιλοδοξία της να δημιουργήσει τα πιο ευχάριστα οχήματα για οδήγηση για τους θαυμαστές και τους πελάτες της. Αυτή η δέσμευση ζωντανεύει μέσα από φιλοσοφίες ανάπτυξης εμπνευσμένες από παγκοσμίου επιπέδου μηχανοκίνητα αθλήματα όπως το WRC, το TCR και ο αγώνας 24 ωρών του Nürburgring. Ο αντίκτυπος των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των προηγμένων τεχνολογιών υψηλών επιδόσεων στην ανάπτυξη αυτοκινήτων παραγωγής έχει στρέψει τους λάτρεις των επιδόσεων να αγκαλιάσουν τη μάρκα N της Hyundai.

Ο κ. Joonwoo Park, Vice President του N Brand Management Group της Hyundai Motor Company, δήλωσε: «Η μάρκα N αντιπροσωπεύει την τεχνολογική υπεροχή της Hyundai και ενσαρκώνει το καινοτόμο πνεύμα της, ωθώντας την προς τα εμπρός με συναισθηματικές επιδόσεις οδήγησης. Εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, το όραμά μας για τις επιδόσεις βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Corner Rascal, Racetrack Capability και Everyday Sportscar.”

Ο κ. Park συνέχισε, «Με την έλευση της ηλεκτρικής εποχής, το IONIQ 5 N θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων. Στο IONIQ Lab, είμαστε περήφανοι που φέρνουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που παρουσιάζονται από το IONIQ 5 N. Αυτό το μοντέλο αποτελεί την επιτομή της δέσμευσης της μάρκας N να ορίσει την οδηγική απόλαυση με νέες καινοτόμες τεχνολογίες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για πίστες αγώνων, αλλά μετατρέπει παράλληλα τις συνηθισμένες στιγμές σε συναρπαστικές οδηγικές εμπειρίες, γεγονός που ενισχύεται από το σλόγκαν της μάρκας μας «Never just drive».

Η Hyundai προσκαλεί τους πελάτες να ανακαλύψουν την πρωτοποριακή σχεδίαση του IONIQ 5 και την κορυφαία τεχνολογία συναισθηματικής οδήγησης της μάρκας N στο IONIQ Lab. Αυτό το εξαιρετικό όχημα έχει καθιερώσει ένα νέο πρότυπο για την ηλεκτροκίνηση, επιδεικνύοντας την ιδέα ότι οι συναρπαστικές επιδόσεις μπορούν να συνυπάρξουν σε τέλεια αρμονία με την περιβαλλοντική συνείδηση.