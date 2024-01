Tο 208 αποτελεί ένα εμβληματικό μοντέλο στην γκάμα της Peugeot ενώ υπήρξε το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως κατηγορίας το 2022.

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη εμπορική πορεία, αποκτά σήμερα μια εντελώς νέα διάσταση. Γίνεται ακόμα πιο ακαταμάχητο, χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση με αυτονομία 400km, στη νέα του σχεδίαση, στις τεχνολογίες αιχμής και την οδηγική ευχαρίστηση, σε συνδυασμό με τα νέα κινητήρια σύνολα.

Η Peugeot ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά του ανανεωμένου πλέον 208. Το αυτοκίνητο διατίθεται με δύο βενζινοκίνητες εκδόσεις 1.2, ατμοσφαιρική με 75 ίππους και τούρμπο 100 ίππους αντίστοιχα, δύο υβριδικές εκδόσεις 48 V με βενζινοκινητήρα 1.2 100 ίππων ή 136 ίππων, καθώς και το ηλεκτρικό E-208.

Οι τιμές ξεκινούν από 19.500 ευρώ για το 1.2 των 75 ίππων, με στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει ESP με hill holder, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης στη λωρίδα, σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής, 6 αερόσακους, κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέφτες, αισθητήρες στάθμευσης πίσω, cruise control, αυτόματους προβολείς τεχνολογίας LED, ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο, Bluetooth, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών κλπ.

Tο ανανεωμένο 208 διατίθεται πλέον με το σύστημα PEUGEOT i-Connect στο βασικό του εξοπλισμό, προαιρετικά στην έκδοση Allure διατίθεται με το σύστημα PEUGEOT i-Connect Advanced και στάνταρ στην GT.

Και τα δύο ελέγχονται από την κεντρική οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας των 10 ιντσών, η οποία είναι εύκολα προσαρμόσιμη, με λειτουργία multi-window με widget ή συντομεύσεις, πολύ εύκολη στη χρήση και με απόκριση όπως σε ένα smartphone. Είναι εύκολο να κάνετε σάρωση στα διάφορα μενού από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω για refresh, ή ακόμα και με ένα πάτημα με 3 δάχτυλα για να εμφανίσετε την αρχική σελίδα των εφαρμογών.

Στο επάνω μέρος της οθόνης, ένα σταθερό banner εμφανίζει πληροφορίες για την εξωτερική θερμοκρασία, τον κλιματισμό, τη θέση στις σελίδες του widget, τα δεδομένα συνδεσιμότητας, τις ειδοποιήσεις και την ώρα.

Το σύστημα PEUGEOT i-Connect προσφέρει δυνατότητες πλήρους δικτύωσης χάρη στη λειτουργία της ασύρματης αντιστοίχισης (Apple CarPlay/Android Auto), ενώ η εμπειρία είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένη χάρη στο PEUGEOT i-Connect Advanced που διαθέτει δικτυωμένη πλοήγηση TomTom υψηλής απόδοσης. Για ευκολότερη ανάγνωση, ο χάρτης εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη των 10 ιντσών.

Οι ενημερώσεις συστήματος πραγματοποιούνται χάρη στη λειτουργία "over the air". Στο PEUGEOT i-Connect Advanced, οι φωνητικές εντολές ενεργοποιούνται με την αναγνώριση φυσικής ομιλίας, και η φράση "OK PEUGEOT" παρέχει πρόσβαση σε όλες τις εντολές που σχετίζονται με τις λειτουργίες του infotainment.