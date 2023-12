Mια απόφαση που έρχεται να ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε δεκτή την προσφυγή της Α22, που εκπροσωπεί τη European Super League, κατά του μονοπωλίου των UEFA και FIFA.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η UEFA δεν μπορεί να έχει το μονοπώλιο στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, με την απόφαση που έλαβε το δικαστήριο να είναι δεσμευτική: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο πλέον σε όσες ομάδες θελήσουν ουσιαστικά να αποσχιστούν από αυτή και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους.

