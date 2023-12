Λίγες μέρες μετά τα όσα απίστευτα έγιναν με τη γροθιά του προέδρου της Ανκαραγκιουτσού στον διαιτητή του αγώνα με τη Ρίζεσπορ, στην Τουρκία γίνεται ξανά συζήτηση για τη βία στα γήπεδα όχι από οπαδούς όμως αλλά από ποδοσφαιριστές, αφού η κατάσταση ξέφυγε εντελώς στο Μπούρσασπορ – Ντιγιαρμπεκίρσπορ για το πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 0-2, το οποίο, σύμφωνα με το τουρκικό CNN, πανηγύρισαν κάνοντας χειρονομίες μπροστά στους οπαδούς των γηπεδούχων.

Γεγονός που δεν έκανε έξαλλους μόνο τους οπαδούς αλλά και τους παίκτες της Μπούρσασπορ, οι οποίοι αποφάσισαν να επιτεθούν στους αντιπάλους.

Αποτέλεσμα; Ακολούθησε ένα πραγματικό χάος, με τους παίκτες να παίζουν ξύλο με κλωτσιές και γροθιές και τον διαιτητή, όταν τελικά η κατάσταση ηρέμησε, να δείχνει συνολικά 5 κόκκινες κάρτες.

Και από εδώ και πέρα, είναι θέμα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Τουρκίας το ποιες θα είναι οι ποινές που θα επιβληθούν.

??? Mass brawl in Bursaspor-Diyarbekirspor match right now!



Crazy scenes. 5 players were shown red cards in total. (? @PanenkaSport) pic.twitter.com/YLwUveADEh