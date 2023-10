Παραλίγο δυστύχημα, σε αγώνα της Φόρμουλα 1, όταν ελικόπτερο που «κάλυπτε» τις εκδηλώσεις πριν το Γκραν Πρι, βρέθηκε ξαφνικά εν μέσω εκρήξεων από βεγγαλικά. Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Austin του Texas.

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από την πίστα, όταν ξαφνικά βρέθηκε στην περιοχή, όπου οι διοργανωτές του αγώνα έριχναν βεγγαλικά. Ο πιλότος αντιλήφθηκε γρήγορα τι συμβαίνει και απομακρύνθηκε ταχύτατα από το σημείο, χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό.

Οι θεατές που βρίσκονταν στο σημείο, κατέγραψαν τι συνέβη:

{https://youtube.com/shorts/dsVqurb4mZg?si=Pl2v1_b-0yRquNVm}

F1 narrowly avoided an unspeakable disaster at @COTA last weekend when the camera helicopter was (audibly) struck by fireworks as it hovered over the track. A full investigation is necessary and corrective actions MUST be taken.



?: combat_learjet | Katelyn Nassar#USGP ?? #F1 pic.twitter.com/fDwgL2e2Mh