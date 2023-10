Ο σύλλογος είχε στο παρελθόν καμπάνιες με τον Drake και την ισπανίδα τραγουδίστρια Rosalia, αλλά τώρα οι οπαδοί της ροκ μπορούν επιτέλους να πάρουν κάποια ικανοποίηση.

«Η Μπαρτσελόνα και το Spotify τα κατάφεραν και πάλι. Η φανέλα που θα φορέσει η Μπάρτσα στο El Clasico στις 28 Οκτωβρίου θα γίνει και πάλι ένα σύμβολο που θα προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου», δήλωσε ο σύλλογος.

«Το λογότυπο Tongue and Lips των Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood) θα αντικαταστήσει το λογότυπο του Spotify στη θρυλική φανέλα της FC Barcelona».

Το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, Hackney Diamonds, κυκλοφορεί την Παρασκευή και η φανέλα θα είναι διαθέσιμη για αγορά από τις 23 Οκτωβρίου. Η γυναικεία ομάδα της Μπάρτσα θα φορέσει επίσης τη φανέλα στο παιχνίδι της με τη Σεβίλλη στις 5 Νοεμβρίου.

«Είμαστε μεγάλοι οπαδοί του ποδοσφαίρου και είναι τιμή μας που το Spotify έβαλε το λογότυπο Tongue & Lips στη φανέλα της FC Barcelona για να γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Stones Hackney Diamonds», δήλωσαν οι Rolling Stones.

«Θα χειροκροτήσουμε τους παίκτες στο γήπεδο καθώς και τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο που θα παρακολουθήσουν αυτόν τον εμβληματικό αγώνα».

Για όσους δεν μπορούν να αγοράσουν τη φανέλα περιορισμένης έκδοσης, οι οπαδοί μπορούν επίσης να αγοράσουν ένα πακέτο άλμπουμ περιορισμένης έκδοσης που περιλαμβάνει ένα άλμπουμ βινυλίου με το έμβλημα της Μπάρτσα και μια ρετρό φανέλα.

