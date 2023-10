Ο αγώνας της Eredivisie μεταξύ της Βάαλβαϊκ και του Άγιαξ διακόπηκε μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό που είχε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Etienne Vaessen μετά τη σύγκρουση με τον επιθετικό του «Αίαντα» Bryan Brobbey.

Ο Vaessen έμεινε ξαπλωμένος στο χορτάρι μετά τη σύγκρουση και ο διαιτητής κάλεσε άμεσα το ιατρικό επιτελείο και διέκοψε το παιχνίδι.

Η κατάσταση φάνηκε σοβαρή, καθώς οι παίκτες των γηπεδούχων περικύκλωσαν τον τερματοφύλακα και κάλυψαν το σημείο για να εμποδίσουν τη εικόνα του πεσμένου, αναίσθητου στο χόρτο, γκολκίπερ, την ώρα που οι γιατοί του έδιναν τις πρώτες βοήθειες.

Συμπαίκτες, αντίπαλοι και φίλαθλοι ήταν σοκαρισμένοι, ενώ ο αρχηγός της Βάαλβαικ ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο ο ίδιος και οι συμπαίκτες του να παίξουν τα εναπομείναντα λεπτά. Ο διαιτητής αποφάσισε άμεσα την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

«Αυτό είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Προσευχόμαστε να είσαι καλά Ετιέν», ήταν το σχόλιο του Άγιαξ μέσω Twitter, ενώ οι παίκτες και των δύο ομάδων βγήκαν ξανά μαζί στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από το σοκαριστικό σκηνικό εισπράττοντας το ζεστό χειροκρότημα των οπαδών που βρίσκονταν ακόμη στις εξέδρες.

«Είμαστε εξαιρετικά σοκαρισμένοι από το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο στο οποίο ενεπλάκη ο τερματοφύλακάς μας Etienne Vaessen. Μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι, μετά από εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις, έχει τις αισθήσεις του και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Ευχόμαστε στον Ετιέν πολλή δύναμη και αντοχή και ελπίζουμε να τον έχουμε σύντομα ξανά μαζί μας», έγραψε η ομάδα του στο X.

Beste RKC'ers,



Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.



Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF