Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο «Capuccino coast» εμφανίστηκε στις παραλίες της νότιας Κρήτης, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ, την Την τελευταία δεκαετία εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το γιγάντιο αφρόλουτρο εμφανίζεται κυρίως στις ακτές της Αυστραλίας αλλά και της Αφρικής. Ονομάστηκε Cappuccino Coast όπως γίνεται αντιληπτό από τον πλούσιο αφρό που δημιουργείται και θυμίζει τον αφρό του συγκεκριμένου καφέ. Σύμφωνα με χρήστες των social media και όσα μεταφέρει το cretalive.gr, ο πλούσιος αφρός που ξέβρασαν τα κύματα στην παραλία εμφανίστηκε στην παραλία των Ματάλων, αλλά κυρίως στον Κομμό, εντυπωσιάζοντας όλους όσοι το παρατήρησαν.

Όπως γίνεται γνωστό, το φαινόμενο δημιουργείται από χημικές ουσίες, εκκρίσεις από φύλλα, νεκρά φυτά και άλατα που βρίσκονται σε αποσύνθεση στο βυθό της θάλασσας. Τα δυνατά ρεύματα που δημιουργούνται ανακατεύονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον σχηματισμό φυσαλίδων.

Με τη σειρά τους οι φυσαλίδες ενώνονται μεταξύ τους και όταν φτάσουν στην ακτή με ορμή θα μετατραπούν σε αφρό. Συνήθως συμβαίνει μόνο στην ανώτερη επιφάνεια του ωκεανού γνωστή και ως επιφάνεια μικρόστρωμα.

Το πόσο μεγάλος θα είναι ο αφρός εξαρτάται και από ένα είδος φυτοπλαγκτόν, τα διάτομα. Εάν βρίσκεται μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, στη περίοδο της άνθησης όπως αποκαλείται μπορεί να μεγαλώσει τον αφρό γρήγορα.

Σύμφωνα με επισημάνσεις επιστημόνων, το «capuccino coast» προκαλείται όταν στη θάλασσα αναμειγνύονται άλατα, ακαθαρσίες, χημικές ουσίες, πλαγκτόν, εκκρίσεις από φύκια και υπολείμματα αποσύνθεσης από τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Με τα ισχυρά ρεύματα που δημιουργούνται, τα απόβλητα αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φυσαλίδες τις οποίες μεταφέρουν στην ακτή τα κύματα.

Το φαινόμενο ερμηνεύεται από τους παλαιότερους ως προσπάθεια της θάλασσας να αυτοκαθαριστεί.

It was like swimming in a rough cappuccino, warm and frothy. #Sydney #seapool #coast pic.twitter.com/rRVurJ0Enn