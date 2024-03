Τα νέα για το βραβείο ανακοίνωσε ο υπεύθυνος του 1ου ΕΚΦΕ Αστρινός Τσουτσουδάκης.

Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκαν μαθητές από το Ηράκλειο, οι οποίοι κέρδισαν το πρώτο βραβείο στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κατασκευών και πειραμάτων Future League.

Οι μαθητές τους 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, εργάστηκαν για αρκετούς μήνες και οι κόποι τους ανταμείφθηκαν καθώς κατάφεραν να διακριθούν ανάμεσα σε 60 προγράμματα από όλη της Ελλάδα και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρώπη.

Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο φυσικός και υπεύθυνος του 1ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, Αστρινός Τσουτσουδάκης:

«Πέρασαν πολλοί μήνες εντατικής δουλειάς με αγωνίες και ξενύχτια, ανάμεσα σε μαθήματα και διαβάσματα, για να δικαιωθούν οι κόποι των πιο γλυκών παιδιών του κόσμου.

Τα ταλεντάκια μου της Curie-osity, της μιας από τις ομάδες ρομποτικής και STEM του 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου Κρήτης ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης, στο διαγωνισμό Future League για την βιωσιμότητα, του Science on Stage Europe με το πρότζεκτ τους Seewache, the guardian of the sea. Stay tuned γιατί δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εδώ».