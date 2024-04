Ο Rick Slayman είναι ο τρίτος άνθρωπος που λαμβάνει γενετικά τροποποιημένο όργανο χοίρου.

Ο Rick Slayman, ο πρώτος ζωντανός λήπτης μεταμόσχευσης νεφρού από γενετικά τροποποιημένο χοίρο, πήρε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης την Πέμπτη, δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση.

«Ανυπομονούσα γι' αυτή τη στιγμή, να βγω από το νοσοκομείο με ένα από τα πιο καθαρά πιστοποιητικά υγείας που είχα εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πλέον πραγματικότητα και μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου», ανέφερε ο 62χρονος Σλέιμαν σε ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο.

Ο Slayman είναι ο τρίτος άνθρωπος που λαμβάνει γενετικά τροποποιημένο όργανο χοίρου. Οι δύο προηγούμενοι έλαβαν την καρδιά και πέθαναν λίγο μετά τη μεταμόσχευσή τους. Ο Ντέιβιντ Μπένετ έζησε για δύο μήνες με μια γενετικά τροποποιημένη καρδιά χοίρου στο στήθος του και πέθανε τον Μάρτιο του 2022. Ο Lawrence Faucette, 58 ετών, πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο αφού έλαβε παρόμοιο μόσχευμα τον Σεπτέμβριο. Και οι δύο έπασχαν από ανίατη καρδιακή πάθηση και οι δύο τέθηκαν στα χέρια του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη.

Στην περίπτωση του Slayman δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα απόρριψης, της απειλής που επικρέμεται πάνω από αυτές τις μεταμοσχεύσεις. Το όργανο εκπληρώνει τις νεφρικές του λειτουργίες, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι οποίοι του έδωσαν εξιτήριο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα περάσω και πάλι χρόνο με την οικογένειά μου, τους φίλους και τους αγαπημένους μου, απαλλαγμένος από το βάρος της αιμοκάθαρσης που επηρέαζε την ποιότητα της ζωής μου για πολλά χρόνια», ανέφερε ο Slayman στη δήλωσή του. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι είδαν την ιστορία μου και μου έστειλαν ευχές, ειδικά τους ασθενείς που περιμένουν για μεταμόσχευση νεφρού. Σήμερα είναι μια νέα αρχή, όχι μόνο για μένα, αλλά και γι' αυτούς. Η ανάρρωσή μου εξελίσσεται ομαλά και ζητώ την προστασία της ιδιωτικής μου ζωής αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Slayman, ο οποίος πάσχει από διαβήτη τύπου 2 και υπέρταση εδώ και πολλά χρόνια, είχε προηγουμένως λάβει μεταμόσχευση νεφρού από αποθανόντα ανθρώπινο δότη τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ προηγουμένως βρισκόταν σε αιμοκάθαρση για επτά χρόνια. Ο μεταμοσχευμένος νεφρός εμφάνισε σημάδια ανεπάρκειας περίπου πέντε χρόνια αργότερα και ο ασθενής επανήλθε στην αιμοκάθαρση τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, αντιμετώπισε υποτροπιάζουσες επιπλοκές στην αγγειακή πρόσβαση της αιμοκάθαρσης, οι οποίες απαιτούσαν επισκέψεις στο νοσοκομείο κάθε δύο εβδομάδες για αποσυμπίεση και χειρουργικές αναθεωρήσεις, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την ποιότητα ζωής του, ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Γενετική επεξεργασία

Το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, ιδρυτικό μέλος του Mass General Brigham Health System, ανακοίνωσε στα μέσα Μαρτίου την πρώτη στον κόσμο επιτυχή μεταμόσχευση γενετικά τροποποιημένου νεφρού χοίρου σε άνθρωπο με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Η επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαρτίου, διήρκεσε τέσσερις ώρες. Το σύστημα Mass General Brigham έχει μακρά ιστορία στην καινοτομία των μεταμοσχεύσεων οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης παγκοσμίως επιτυχημένης μεταμόσχευσης ανθρώπινου οργάνου (νεφρού) που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Brigham and Women's το 1954.

Ο νεφρός χοίρου χορηγήθηκε από την εταιρεία eGenesis με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης από χοίρο δότη που είχε τροποποιηθεί γενετικά με την τεχνολογία CRISPR-Cas9 για την αφαίρεση επιβλαβών γονιδίων χοίρου και την προσθήκη ορισμένων ανθρώπινων γονιδίων για τη βελτίωση της συμβατότητάς του με τον άνθρωπο. Επιπλέον, οι επιστήμονες αδρανοποίησαν τους ενδογενείς χοίρειους ρετροϊούς στον χοίρο-δότη για να εξαλείψουν κάθε κίνδυνο μόλυνσης του ανθρώπου. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το MGH και η eGenesis έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη συνεργατική έρευνα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου γνωστού ως compassionate use που χορηγείται σε έναν μόνο ασθενή ή ομάδα ασθενών με σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή καταστάσεις για πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες ή δοκιμές, όταν δεν υπάρχουν συγκρίσιμες θεραπευτικές επιλογές ή θεραπείες. Για να εγκριθεί η επέμβαση βάσει συμπονετικής χρήσης.

Η μεταμόσχευση οργάνων από γενετικά τροποποιημένα ζώα ανοίγει μια εποχή δυνατοτήτων και κινδύνων στην ιατρική. Η έλλειψη ανθρώπινων οργάνων μπορεί να καλυφθεί με την ξενομεταμόσχευση, όπως ονομάζεται η μεταμόσχευση κυττάρων, ιστών ή οργάνων μεταξύ διαφορετικών ειδών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ηνωμένου Δικτύου για την Κοινή Χρήση Οργάνων (UNOS) που επικαλείται το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν ένα όργανο για μεταμόσχευση και 17 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα περιμένοντας ένα όργανο. Ο νεφρός είναι το όργανο που απαιτείται συχνότερα για μεταμόσχευση και τα ποσοστά νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου προβλέπεται να αυξηθούν κατά 29-68% στις ΗΠΑ έως το 2030, σύμφωνα με βιβλιογραφία που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Society of Nephrology.

