Ιάπωνες επιστήμονες ανακάλυψαν τυχαία έναν ιό που στοχεύει επιλεκτικά τα αρσενικά έντομα, ανοίγοντας ενδεχομένως έναν νέο δρόμο για τον έλεγχο των παρασίτων και τη διαχείριση ασθενειών.

Η ανακάλυψη του ιού έγινε από μια ομάδα επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Minami Kyushu στο Miyazaki της Ιαπωνίας. Ο ιός που αργότερα ονομάστηκε Spodoptera litura male-killing virus ή SLMKV, ανακαλύφθηκε τυχαία όταν ο Misato Terao, ένας ερευνητής στο πανεπιστήμιο, εντόπισε μια ανεπιθύμητη πράσινη κάμπια, την οποία αναγνώρισε ως σκώρο του καπνού, να τρώει βαλσαμόχορτο μέσα στο θερμοκήπιο της πανεπιστημιούπολης, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ανωμαλία της κάμπιας που γέννησε 50 σκώρους, μόνο θηλυκούς ενεργοποίησε μια βαθύτερη έρευνα, που οδήγησε στην ανακάλυψη του SLMKV. Περίεργοι για τα ευρήματα, οι ερευνητές αποφάσισαν να διασταυρώσουν τους θηλυκούς σκώρους από το θερμοκήπιο με αρσενικούς σκώρους που διέθεταν στο εργαστήριο και διαπίστωσαν ότι μόνο τρία αρσενικά άτομα συμπεριλαμβάνονταν στους απογόνους της 13ης γενιάς των σκόρων. Εκτεταμένοι πειραματισμοί και γενετική ανάλυση επιβεβαίωσαν την παρουσία ενός RNA ιού- «δολοφόνου» των αρσενικών που παρέσυρε την αναλογία θηλυκών προς αρσενικών σκώρων και στις επόμενες γενιές.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να εξαλείψουν τις «ανδροκτόνες» τάσεις του ιού με αντιβιοτικά, τα οποία δεν απέφεραν θετικό αποτέλεσμα καθώς η θεραπεία είναι αποτελεσματική μόνο κατά των βακτηρίων.

Μόνο δύο είδη ιών που σκοτώνουν τα αρσενικά έχουν τεκμηριωθεί και ο SKLMV πιθανώς να έχει εξελιχθεί ξεχωριστά, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι Ιάπωνες επιστήμονες σημείωσαν ότι ο μητρικά κληρονομικός μολυσματικός ιός που ανακάλυψαν ανήκε στην οικογένεια Partitiviridae, αλλά τόνισαν στη μελέτη ότι είναι άγνωστο εάν οι ιοί που θανατώνουν τα αρσενικά έντομα περιορίζονταν στη Partitiviridae ή μπορούσαν να ανήκουν και σε άλλα είδη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η επίδραση του ιού ενισχύθηκε λόγω του ότι η κάμπια βρισκόταν στο τέλειο κλίμα, όχι πολύ κρύο για την ίδια και όχι πολύ ζεστό για τον ιό SLMKV.

Η ανακάλυψη του SLMKV έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, ειδικά στη γεωργία. Οι ανδροκτόνες ιδιότητες του ιού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, μειώνοντας πιθανώς τις ζημιές στις καλλιέργειες και τις οικονομικές απώλειες. Ο ιός θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση φορέων ασθενειών, όπως τα κουνούπια, που μεταδίδουν ασθένειες όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός.

Οι ερευνητές τεκμηρίωσαν τα ευρήματά τους σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Proceedings of the National Academies of Sciences (PNAS).