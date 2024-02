Ο Χρίστος Παπαδημητρίου και ο Μιχάλης Γιαννακάκης τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στην επιχειρησιακή έρευνα και διαχείριση με το διεθνές βραβείο John von Neumann Theory Prize.

Οι Έλληνες καθηγητές Πληροφορικής Χρίστος Παπαδημητρίου και Μιχάλης Γιαννακάκης απέσπασαν το John von Neumann Theory Prize 2023 για την έρευνά τους στη θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας που διερευνά τα όρια της λήψης αποφάσεων για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην επιχειρησιακή έρευνα και τις επιστήμες διαχείρισης.

Οι παραλήπτες έλαβαν το βραβείο κατά την ετήσια συνάντηση INFORMS 2023 στις 30 του περασμένου Οκτωβρίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Από το 1975 που καθιερώθηκε το βραβείο από το Institute for Operations Research and the Management Sciences, INFORMS (Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Έρευνας και Επιστημών Διαχείρισης) τιμάται ένα σύνολο θεμελιωδών εργασιών διαχρονικής αξίας στην επιχειρησιακή έρευνα και τις επιστήμες διαχείρισης. Τα κριτήριά του περιλαμβάνουν τη σημασία, την καινοτομία, το βάθος και την επιστημονική αριστεία, επιτρέποντας μια ευρεία και ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Οι Παπαδημητρίου και Γιαννακάκης άρχισαν αρχικά να συνεργάζονται ενώ ήταν ακόμη διδακτορικοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Έχουν δημοσιεύσει μαζί περισσότερες από 40 εργασίες, με τις 20 από αυτές τις να έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ετεροαναφορές.

Η εργασία τους του 1988, με τίτλο: “Optimization, Approximation, and Complexity Classes” (Βελτιστοποίηση, Προσέγγιση και Τάξεις Πολυπλοκότητας), εισήγαγε μια σειρά από νέες τάξεις πολυπλοκότητας και έννοιες προσέγγισης που συνεχίζουν να μελετώνται μέχρι σήμερα.

Πριν ο Δρ. Γιαννακάκης ενταχθεί στο Columbia Engineering το 2004, πέρασε ένα χρόνο διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και εργάστηκε στη βιομηχανία ως διευθυντής του τμήματος έρευνας αρχών υπολογιστών στο Bell Laboratories και στο Avaya Laboratories. Απέκτησε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διδακτορικό στην επιστήμη των υπολογιστών από το Πρίνστον. Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ, αλλά και της Academia Europaea. Ανάμεσα στις διακρίσεις του περιλαμβάνονται το έβδομο Βραβείο Knuth και το EATCS Distinguished Achievements Award (Βραβείο Διακεκριμένων Επιτευγμάτων) για τη συνεισφορά του στη θεωρητική επιστήμη των υπολογιστών, ενώ είναι μέλος της Association for Computing Machinery (ACM), του Bell Laboratories και της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (AAAS).

Ο Δρ. Παπαδημητρίου εντάχθηκε στην Columbia Engineering το 2017 και προηγουμένως δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο MIT, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Σαν Ντιέγκο και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ. Είναι συγγραφέας πολλών εγχειριδίων, συμπεριλαμβανομένων των Στοιχείων της Θεωρίας του Υπολογισμού, της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας και της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ. Επίσης υπήρξε υπότροφος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και αποδέκτης πολλών βραβείων, όπως τα Knuth Prize, Gödel prize, EATCS award, IEEE’s John von Neumann Medal, και Technion's 2019 Harvey Prize. Έλαβε το πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού στο Πολυτεχνείο Αθηνών και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην ηλεκτρολογική μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών στο Πρίνστον.

Πηγή: Columbia Engineering